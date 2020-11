Grünten verliert "Kulturdenkmal": Holzpenis verschwunden

Der Grünten hat sein bestes Stück verloren! So klagen zumindest die Passanten in der Gemeinde Rettenberg im Oberallgäu angesichts ihres verschwundenen "Kulturdenkmals". Denn der fast zwei Meter hohe Holzpenis, der seit einigen Jahren den Grat des Grünten zierte, wurde am Wochenende von Unbekannten zersägt und abtransportiert.

Nur Sägespäne sind von der Holzskulptur geblieben

Bundesweite Schlagzeilen hatte die Holzskulptur vor ein paar Wochen gemacht, als sie umgefallen war. Damals stellten Freiwillige den Holzpenis aber wieder auf. Doch diesmal ist nichts übriggeblieben, was die Rettenberger noch aufstellen können. Nur Sägespäne erinnern noch an die imposante Skulptur.

Keine Beschwerden wegen des Holzpenis

Schade findet das der Rettenberger Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Viele Menschen hätten Freude an der Skulptur gehabt und Lachen sei in diesen schweren Zeiten besonders wichtig. Beschwerden habe er wegen des Holzpenis dagegen nie bekommen. Bürgermeister Weißinger schließt deshalb nicht aus, dass die Skulptur ersetzt wird.

Grünten-Zipferl: Rettenberger Brauerei braute Spezialbier

Damit rechnet auch Berni Göhl, Braumeister bei der Rettenberger Brauerei Bernardi Bräu. Entweder die Gruppe junger Leute, die den ersten Holzpenis aufgestellt habe, oder andere Freiwillige würden sich der Sache annehmen, ist er sich sicher. Vielleicht könnte eine neue Skulptur ja auch offiziell von der Stadt aufgestellt werden, schließlich sei die Skulptur bei Google sogar als "Kulturdenkmal" verzeichnet, so Göhl. Bliebe die Skulptur verschwunden, wäre es für Göhl aber besonders schade. Schließlich hat die Rettenberger Brauerei gerade erst das "Grünten-Zipferl" gebraut. Ein limitiertes Bier zu Ehren des Holzpenis.

Gemeinderat will sich mit dem Thema befassen

Ob sich die Gemeinde einbringen wird, weiß Bürgermeister Nikolaus Weißinger noch nicht. Er lässt sich überraschen, was der Gemeinderat in der nächsten Sitzung zu dem Thema sagen wird. Unterdessen brodelt es in der Rettenberger Gerüchteküche. Offiziell weiß allerdings niemand, wer den Holzpenis zersägt haben könnte, Beweise gibt es keine. Nur eines ist sicher: Der- oder diejenige muss sich mit einer Motorsäge auskennen.