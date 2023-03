Grünflächen in München sollen besser geschützt werden

Risse in der grün-roten Rathaus-Fraktion wurden deutlich

Verärgert zeigte sich Reiter darüber, dass man nun erneut "seit einer Stunde über nahezu identische Ziele" diskutiere. Er sprach ironisch von einer "Sternstunde der Demokratie". Deutlich wurde auch einmal mehr, dass es in der grün-roten Rathauskoalition knirscht.

Der OB warf den Grünen unehrliches Agieren vor. In die gleiche Richtung ging auch ein Tweet von SPD-Fraktionschefin Anne Hübner noch während der Sitzung: "Stringente Grüne Politik München: Erst 4.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr in den Koalitionsvertrag diktieren, dann sieben Kehrtwenden in zwei Monaten, und am Ende zusammen mit der CSU das Bürgerbegehren übernehmen, das sämtliche Planungsvorhaben verzögern."