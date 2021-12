Grünes Licht für Neubau der Seilbahnen am Ochsenkopf

Der Beschluss kommt in letzter Minute, Ende Dezember wäre der Anspruch auf staatliche Fördermittel in Höhe von 30 Prozent aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium abgelaufen. In einer außerplanmäßigen Sitzung hat sich der Zweckverband zur Förderung des Tourismus und des Wintersports im Fichtelgebirge nach monatelangen Diskussionen dafür ausgesprochen.

Zeichen für die Zukunft der Region

Nach dem Beschluss sei die Stimmung sehr gelöst gewesen, so Verbandsrat Christian Porsch im BR-Gespräch. "Heute ist ein Tag zum Feiern. Es sind wegweisende Beschlüsse, die wir gefasst haben für die Zukunft unseres Fichtelgebirges. Das bringt die Region und den gesamten Landkreis nach vorne", sagt Porsch.

Der Neubau sei unerlässlich für den Tourismus im Fichtelgebirge und den Landkreis Bayreuth, die gesamte Metropolregion Nürnberg profitiere davon, so Wilhelm Zapf von der Kur-und Touristinformation Bischofsgrün. "Wir sind das einzige Skigebiet dieser Art in der Region. Wir sind Familienskigebiet, wir sind Skigebiet für Anfänger und für Fortgeschrittene. Wir sind das Skigebiet Nordbayerns", erklärt Zapf weiter.

Barrierefreie Gondeln zum Ochsenkopf

Die Kosten für das Neubauprojekt liegen bei knapp 33 Millionen Euro. Die Sessellifte am Ochsenkopf sollen durch zwei Kabinenbahnen mit Gondeln für jeweils zehn Personen ersetzt werden. Die neuen Bergbahnen sollen komplett barrierefrei zugänglich und für den Sommer- und Winterbetrieb geeignet sein. Auf der Nordseite können dann bis zu 2.000 Menschen in der Stunde auf den Ochsenkopf befördert werden. Auf der kürzeren Südbahn bis zu 1.200 Personen.

Start für konkrete Planungen möglich

Die Sessellifte an den beiden Bergseiten sind mittlerweile 24 und 30 Jahre alt. Ursprünglich war der Baubeginn der Nordbahn für Januar 2020 vorgesehen. Immer wieder neue Planungen und rechtliche Probleme verzögerten aber den Prozess bis heute. Nun können die konkreten Planungen für den Baustart und das weitere Vorgehen beginnen.