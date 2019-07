vor 14 Minuten

Grünes Licht für Krankenhausneubau in Rummelsberg

Der geplante Neubau am Krankenhaus in Rummelsberg wird in das Jahreskrankenhausprogramm aufgenommen. Das offizielle Schreiben der Regierung von Mittelfranken liegt der Geschäftsführung jetzt vor, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.