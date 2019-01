Grünes Licht für Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

Alle geforderten Sicherheitsauflagen von Seiten der Gemeinde seien erfüllt worden. Zum Beispiel müssen Einsatzkräfte vor Ort sein, die nicht beim Schneechaos eingesetzt waren, sowie zwei permanente Löschzüge der Feuerwehr. Allerdings müssen sich die Biathlon-Fans auf längere Anfahrzeiten zur Chiemgau-Arena einstellen. So bleibt die Straße von Reit im Winkl nach Ruhpolding weiter wegen Lawinengefahr gesperrt.

Der Biathlon-Weltcup beginnt am Donnerstag um 11 Uhr mit einem Sprint der Herren, um 14.30 Uhr folgt der Sprint der Damen.

Einsatzkräfte im Landkreis Traunstein schwer beschäftigt

Der ursprünglich für Mittwoch geplante Männer-Sprint war am Dienstag wegen des weiterhin bestehenden Katastrophenfalls abgesagt worden. Bis zuletzt war fraglich, ob die Biathlon-Weltcupwettbewerbe in Ruhpolding stattfinden können, weil Einsatzkräfte für Arbeiten rund um das Schneechaos gebraucht wurden. In den letzten Tagen mussten über 10.000 Kubikmeter Schnee per Hand von den tief verschneiten Tribünen der Chiemgau Arena geschaufelt werden. Über 150 freiwillige Helfer waren täglich 14 bis 18 Stunden im Einsatz. In manchen Streckenbereichen liegen bis zum zwei Meter Schnee.

In Reit im Winkl sind noch 500 Kräfte im Einsatz, dort werde etwa auch auf der Winklmoosalm geräumt. Vor allem beschäftigt die Einsatzkräfte die Räumung des Schlechinger Ortsteils Raiten. Dort sei laut Lawinenwarnzentrale akut Gefahr im Verzug.