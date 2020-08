Grünes Licht für 770 neue Wohnungen in Geretsried

770 Wohnungen sollen in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen neu entstehen. Das zuständige Landratsamt hat nun die Baugenehmigung erteilt. Beim ersten Anlauf 2019 waren noch zu viele Fragen offen gewesen. So hatte zum Beispiel das Straßenbauamt Weilheim eine Kreuzung an der Bundesstraße 11 angemahnt und wollte die Kosten genauer geklärt haben. Darum hatte die Baubehörde im Landratsamt den ersten Antrag zur Überarbeitung zurück ins Rathaus Geretsried geschickt.

Klagen aus der Nachbarschaft möglich

Jetzt hängt es an den Industriebetrieben in der Nachbarschaft der Banaterstraße, ob die Bagger anrollen können. Einzelne Firmen fürchten Einschränkungen ihrer Produktion und wollen gegen den Bescheid klagen. Insgesamt sollen 310 Eigentumswohnungen, 230 Sozialwohnungen und weitere 230 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen.

Landrat: Notwendiger Wohnraum zu erschwinglichen Preisen

Landrat Josef Niedermaier (FW) beschreibt das Projekt als Vorhaben "von sehr hoher Bedeutung, da hierdurch dringend notwendiger Wohnraum, vor allem auch zu erschwinglichen Preisen geschaffen werde." Die Finanzierung gilt als wegweisend, weil hier erstmals in dieser Größe privat finanzierte und öffentlich finanzierte Wohnungen gemeinsam geplant und gebaut werden. 2022 sollen die ersten der 21 Mehrfamilienhäuser fertig sein, bis 2025 soll das 4,7 Hektar große Gebiet fertig bebaut sein. Bis Ende September will der Stadtrat den neuen Bebauungsplan verabschieden.