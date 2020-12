Grüner Wasserstoff: Stiftung fördert Labor in Wunsiedel

Grüner Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Wie dieser gespeichert und genutzt werden kann, das wollen Wissenschaftler der Universität Bayreuth in Wunsiedel erforschen. Hier eröffnet die Uni ein Zentrum für Energietechnik (ZET), das von der Oberfrankenstiftung mit knapp fünf Millionen Euro mitfinanziert wird, teilten Stadt und Universität mit.

Grüner Wasserstoff soll Studenten nach Wunsiedel locken

Am "ZET Reallabor Energiezukunft Wunsiedel" wird eine Forschergruppe mit vier Doktoranden der Universität Bayreuth arbeiten. "Gemeinsam werden wir uns jetzt weiter dafür einsetzen, dass aus dem künftigen Forschungsstandort Wunsiedel in der Folge ein 'Energie-Campus' entsteht, auf dem auch Studenten ausgebildet werden", so Wunsiedels Erster Bürgermeister, Nicolas Lahovnik (CSU).

Wunsiedel will als "Smart City" energieautark werden

Wunsiedel baut seit Jahren mit dem sogenannten "Wunsiedler Weg" ein regionales und nachhaltiges Energiekonzept auf. Mittlerweile sind Siemens, das Unternehmen Rießner-Gase in Lichtenfels und die Universität Bayreuth Partner des "Wunsiedler Wegs". Die Stadt will als "Smart City" energieautark werden.