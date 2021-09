Grüner Wasserstoff: Landkreis Landshut steigt in Produktion ein

💡 Hintergrund:

"Grün" ist Wasserstoff dann, wenn er aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. In Pfeffenhausen soll das über eine nahegelegene Solaranlage sichergestellt werden. Pro Jahr plant die Betreibergesellschaft mit der Herstellung von rund 400 bis 700 Tonnen grünem Wasserstoff. Dieser soll von Pfeffenhausen aus an Tankstellen in einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern verteilt werden.