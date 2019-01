Grüner Pfeil für Radfahrer wird in München und Bamberg getestet

In Bayern wird der grüne Pfeil "nur für Radfahrer" in Bamberg und München getestet. Entsprechende Verkehrsschilder werden zunächst an ausgewählten Knotenpunkten aufgestellt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen testet in insgesamt neun deutschen Großstädten grüne Abbiege-Pfeile nur für Radfahrer.

Bei roter Ampel dürfen Radler rechts abbiegen

Analog zum Verkehrsschild für Autofahrer sollen Radler an ausgewählten Stellen bei roter Ampel rechts abbiegen dürfen, nachdem sie vorher kurz angehalten haben. Die Schilder sind dabei mit dem Zusatz "nur Radverkehr" versehen. Die Bundesanstalt will so untersuchen, ob mit der Neuerung der Verkehr sicherer wird.

Neun deutsche Großstädte dabei

Der Pilotversuch findet in diesen neun Städten statt: Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart. Ähnliche Regelungen, die Radlern das Rechtsabbiegen bei Rot ermöglichen, gibt es bereits in Belgien, Frankreich und den Niederlanden.