Grüner Landrat zu Geflüchteten: Situation spitzt sich weiter zu

Die Überforderung bei der Versorgung von Geflüchteten hat in den Städten und Gemeinden weiter zugenommen, findet Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen). Seit seinem offenen Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Januar bekam Scherf über Parteigrenzen hinweg Zuspruch aus allen 71 Bayerischen Landratsämtern. Mitte März folgte ein zweiter offener Brief, den Scherf zusammen mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) an den Bundeskanzler geschickt hatte. Laut dem Landrat hat sich die Situation seit Jahresbeginn weiter zugespitzt.

Scherf: "In dieser Zahl überfordert es uns"

Allein der Landkreis Miltenberg nehme Woche für Woche 25 bis 30 Menschen auf. Die gelte es zu versorgen, sie brauchen Wohnraum, medizinische Versorgung, Kindergarten, Schulplätze. "In diesem Tempo, in dieser Zahl überfordert es uns", so Scherf. Die Notunterkunft des Landkreises Miltenberg hält 60 Plätze in der ehemaligen Grundschule von Röllfeld bereit. Sie sind durchgängig belegt. Aber auch die Gemeinschaftsunterkünfte sind voll. 1.200 Geflüchtete beherbergt der Kreis.

Rund 39.000 Asylbewerber suchten im vergangenen Jahr Schutz in Bayern. Heuer könnten es noch mehr werden, glaubt der Grünenpolitiker. "Jetzt wird’s eng", meint Landrat Scherf. Und spricht mittlerweile von der dritten Flüchtlingskrise. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei überwiegend hoch. Es gebe natürlich auch Proteste, wenn neue Unterkünfte eröffnet werden sollen. Aber er suche immer das Gespräch, sagt Scherf, und erlebe dann auch großes Verständnis. Viele unterstützen die Hilfesuchenden ehrenamtlich oder mit Sachspenden.

Miltenberger Landrat drängt auf Reformen

Damit es weiter so menschlich bleibt, muss der Staat neue Regeln schaffen, fordert Scherf: "Wir müssen klarer trennen zwischen den Menschen, die politisch staatlich verfolgt sind, also ein Anrecht auf politisches Asyl haben. Und wir müssen aber auch den Bereich der Arbeitsmigration ausbauen." Denn mehr legale Zuwanderung, so hofft der grüne Landrat, würde die gefährliche Flucht über das Mittelmeer eindämmen und das Asylsystem entlasten. Nur, so wie jetzt könne es nicht weitergehen.