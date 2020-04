"Grüner Baum": Fürther Gustavstraßen-Streit geht weiter

Einer der Dauerkläger habe beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) einen Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, teilte die Stadt Fürth mit. Zuvor war er im März vor dem Verwaltungsgericht Ansbach mit seiner Klage gegen die Baugenehmigung für die Traditionsgaststätte "Grüner Baum" gescheitert.

Oberbürgermeister zeigt sich empört

In einer Mitteilung der Stadt Fürth reagiert Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) empört: Der Dauerkläger schaffe es trotz zweier Niederlagen im vorläufigen Verfahren und der aktuellen Niederlage im Hauptsacheverfahren nicht, die Angelegenheit endgültig ad acta zu legen, so Jung.

"In Zeiten wie diesen, wo alle Welt von Solidarität und Zusammenhalt spricht und die Gastronomie vor den schlimmsten Existenznöten seit Jahrzehnten steht, beweist er keinerlei menschliche Größe, sondern beharrt selbstgefällig und rücksichtslos auf sein vermeintliches Recht." Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Fürth

"Grüner Baum" soll weiterbestehen

Die Stadt Fürth kündigte an, unter keinen Umständen die Schließung oder Beeinträchtigung des aufwändig sanierten Gasthauses hinzunehmen. Man sei zuversichtlich, dass der VGH in München die Klage kostenpflichtig abweisen und damit den Erhalt der mehr als 400-jährigen Gaststättentradition in Fürth sicherstellen werde. Der Streit um die Fürther Kneipenmeile in der Gustavstraße beschäftigt seit Jahren immer wieder die Juristen mit Klagen und Eilanträgen.