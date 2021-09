Grünen-Wahlkampf zwischen Pfiffen und Applaus in Augsburg

Hitzige Stimmung beim Wahlkampfbesuch von Annalena Baerbock am Montagabend in Augsburg: Zwar gab es für die Kanzlerkandidatin der Grünen in der Maximiliansstraße viel Applaus seitens der Zuhörer, aber auch laute Buhrufe und Pfiffe.

Lärm der Grünen-Kritiker übertönt Baerbock

Mit Trillerpfeifen erzeugten zwischen 30 und 60 Kritiker so viel Lärm, dass Baerbocks Rede stellenweise kaum zu verstehen war. Die Gruppe der Gegendemonstranten erschien disparat, Leute aus der Querdenker- und Impfgegnerszene waren ebenso darunter wie Frauen und Männer, die Baerbock als lautstark ausbuhten und "Lebenslauffälscherin" skandierten.

Rede wird durchgeführt wie geplant

Die grüne Kanzlerkandidatin ließ sich indes nicht aus dem Konzept bringen und sprach nahezu unbeirrt weiter vor rund 2.000 bis 2.500 Zuhörern. Sie war pünktlich um 19 Uhr in der Maximilianstraße mit dem grasgrünen Wahlkampfbus vorgefahren. Zuvor hatten die schwäbische Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und die Augsburger Bundestagsabgeordnete Claudia Roth auf der Bühne gesprochen und für Annalena Baerbock als Kanzlerin geworben.

Etliche Anzeigen wegen Beleidigung

Ein großes Aufgebot der Augsburger Polizei sicherte die Veranstaltung. Laut Einsatzleiter Simon Crauser blieb alles friedlich, bis auf einige Anzeigen wegen Beleidigung. Geplante Tomatenwürfe aus der Menge auf Baerbock habe man rechtzeitig unterbinden können, so der Einsatzleiter zum BR.