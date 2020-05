Grünen-Politiker zum OB-Stellvertreter in Bamberg gewählt

In Bamberg hat am Mittwoch (06.05.20) die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates stattgefunden. Auf der Sitzung wurde Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) als neuer Zweiter Bürgermeister vereidigt. Mit einer Mehrheit von 33 Stimmen war er zuvor zum Stellvertreter von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) gewählt worden.

Die Hälfte der Stadträte ist neu

Außerdem wurde Wolfgang Metzner von der SPD zum Dritten Bürgermeister wiedergewählt. In der konstituierenden Sitzung wurden auch die neuen Stadträte vereidigt. Fast die Hälfte der Stadtratsmitglieder sei neu, betonte Oberbürgermeister Starke. Der Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise stehe in der neuen Legislaturperiode ganz oben auf der Liste, so der Rathauschef weiter.

Grüne führen stärkste Fraktion an

Der neue Zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp möchte nicht nur Lösungen für die Corona-Krise, sondern auch für die Klima-Krise finden. Glüsenkamp hat mit dem Parteibündnis von "Grünes Bamberg", ÖDP und Volt Europa die stärkste Fraktion im Stadtrat hinter sich. Die SPD hatte vor der konstituierenden Sitzung einer Zusammenarbeit mit "Grünes Bamberg/ÖDP/Volt" zugestimmt. Die CSU wollte einer angedachten grün-schwarz-roten "Groko" in Bamberg nicht beitreten.