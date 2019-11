Grünen-Politiker Martin Runge: Seit 30 Jahren bedroht

Seit Jahrzehnten bekommt Martin Runge anonyme Briefe. Beispielsweise ein verunstaltetes Wahlflugblatt aus den 90er-Jahren: "Juda verrecke" steht darauf, sowie unter seinem Bild "KL-Dachau Nummer 1". KL sei für Alt-Nazis die Abkürzung für Konzentrationslager, erklärt Runge.

Aber nicht nur Schreiben auf Normal- und Zeitungspapier erhält Runge. So schickte ihm jemand im Jahr 2005 eine bemalte Papiertischdecke. Darauf zu sehen: Ein Grabstein mit der Aufschrift "Ermordet auf einer Infoveranstaltung in Gröbenzell", daneben gezeichnet eine Pistole, Pfeil und Bogen sowie ein Kopf, in dem ein Messer steckt. Runge ist auch Kommunalpolitiker und 2. Bürgermeister der Gemeinde Gröbenzell.