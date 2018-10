Grünen-Parteitag: Motivation für den Endspurt

Eine Woche vor der Landtagswahl ist die Stimmung bei den Grünen in Bayern zwar gut, aber nicht euphorisch. So wirklich trauen wollen sie den jüngsten Umfragen nicht: Sie kommen dort auf rund 18 Prozent.

Schon bei der vorigen Landtagswahl in Bayern sah es lange Zeit nach einem zweistelligen Ergebnis für die Grünen aus – doch dann machte ihnen die Diskussion um den "Veggie-Day" einen Strich durch die Rechnung, bei 8,6 Prozent ging ihnen die Puste aus. Das soll diesmal nicht passieren. Das ist wohl eine der Hauptaufgaben des sogenannten kleinen Parteitages heute in München. Das eigene Personal motivieren, potentielle Wähler an die Wahlurnen locken.

Selbst US-Medien schauen auf bayerische Grüne

Die guten Umfrageergebnisse für die bayerischen Grünen sorgen für Aufsehen, nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Übersee. Ob US-Zeitungen wie "New York Times" und "Washington Post" oder japanische Medien – alle interessieren sich plötzlich für die bayerischen Grünen, die dem europaweit zu beobachtenden Rechtsruck trotzen.

So sieht es zumindest Grünen-Landeschef Eike Hallitzky: In der aktuellen politischen Lage, in der Europa nach rechts abdrifte, seien die Grünen eine Gegenbewegung - und sie zeigten, "dass das auch funktionieren kann und dass das auf wachsende Zustimmung stößt". Und dies ausgerechnet im konservativen und tiefschwarzen Bayern.

Leitantrag enthält Bekanntes

Inhaltlich wird heute nicht viel passieren - der Leitantrag enthält das bereits bekannte grüne Zehn-Punkte-Programm für Bayern: Artenvielfalt, sozialer Wohnungsbau, ein starkes Europa, Mobilitätsgarantie, Gleichberechtigung. All diese Punkte sollen der Maßstab für eine mögliche Regierungsbeteiligung sein - das soll der kleine Parteitag beschließen.

Roth, Habeck und Hofreiter wollen kommen

In erster Linie wird es wohl ein grünes Promi-Treffen mit Bundesgrößen wie Claudia Roth, Robert Habeck und Toni Hofreiter - zusätzlich zu den beiden Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann.

"Einschwören" wollen sie sich auf dem Parteitag und ein "Signal der Geschlossenheit und des Aufbruchs senden", heißt es auf der Internet-Seite der Grünen. Denn, wie es im Leitantrag heißt: "Die Chance auf einen politischen Neubeginn in Bayern ist so groß wie schon seit Jahrzehnten nicht."