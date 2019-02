Grünen-Parteitag in Bad Windsheim: Euphorie nach Europa tragen

So viel Euphorie und so viel schwarz-grüne Zweisamkeit war wohl selten zu Beginn eines Grünen-Parteitags: Zu ihrer Landesdelegiertenkonferenz in Bad Windsheim schenkte Bernhard Kirsch, CSU-Bürgermeister der mittelfränkischen Stadt, dem bayerischen Grünen-Chef Eike Hallitzky eine Grüne Krawatte und kündigte im Anschluss an, das Rathaus in grünem Licht erstrahlen zu lassen. Der Erfolg der Grünen färbt also ab, selbst auf das CSU-regierte Bad Windsheim.

Parteitagsprogramm: Erst Europa, dann Personalien

Die Landesvorsitzende Sigi Hagl eröffnete am Samstag mit dem Verweis auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Zu dem Queen-Song "Don't stop me now" sprach Hagl davon, dass die Grünen die "treibendste Kraft in Bayern" seien. Seitdem die Grünen die zweitstärkste Kraft in Bayern geworden sind, scheint die Euphorie grenzenlos zu sein - und auch die Angriffslust leidet nicht. Denn die Attacken auf die CSU folgen bei Sigi Halg auf dem Fuße. Die CSU betreibe green-washing, gebe sich also selbst nur den Anschein, klimafreundliche Politik zu machen. Den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bezeichnete Hagel als "eine Katastrophe für das Klima".

Am Sonntag stehen dann Gremienwahlen an. Unter anderem wählen die Delegierten den männlichen Teil der Grünen-Doppelspitze: Neben Amtsinhaber Eike Hallitzky kandidiert auch Hermann "Beppo" Brem. Die Neuwahl hätte turnusgemäß eigentlich schon im Herbst 2018 erfolgen müssen, wurde damals aber wegen der Landtagswahl verschoben.

Sigi Hagl: "Wir haben Ideen, Haltung und Werte"

Die Grünen sind nach wie vor eine Partei der Großstädter. Deswegen kündigte Hagl strukturelle Veränderungen der Partei an. Mehr Mitarbeiter sollen eingestellt, neue Stellen für die Mitgliedergewinnung geschaffen und neue Ortsverbände gegründet werden. Das alles folge dem Ziel, die Partei auch auf dem Land erfolgreicher zu machen. Zu dieser Strategie gehöre auch eine Fokussierung auf die Kommunalwahlen im Jahr 2020. Zu dieser Wahl kündigt Hagl an, nicht mehr für den Landesvorsitz zu kandidieren zu wollen, sondern sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Landshut zur Wahl zu stellen.

Europawahl im Mai 2019, Kommunalwahl 2020

Neben der Kommunalwahl will sich die Partei vor allem auf die Europawahl im Mai konzentrieren. Europa stehe bei den Grünen für Freiheit und Zusammenhalt. Und doch sei die Europäische Union gefährdet. Hagl ist überzeugt: "Gegen Populisten kann man nur mit einem glasklaren 'Ja zu Europa' gewinnen."

Ska Keller: "Von Bayern lernen heißt siegen lernen"

In der Euphorie um die Wahlerfolge der bayerischen Grünen stimmt auch die Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf, Ska Keller, ein. Bayern zeige, wie man Wahlkampf mache. Von Bayern zu lernen, heiße siegen zu lernen, so Keller. Das Volksbegehren in Bayern könne ein Vorbild für ganz Europa sein.