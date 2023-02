Grünen-Landrat warnt: Akzeptanz für Flüchtlingshilfe sinkt

Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) hat am Tag des Flüchtlingsgipfels in Berlin die Kernforderungen aus seinem Brandbrief an Bundeskanzler Scholz nochmals bekräftigt: Entlastung der Kommunen, indem Bund und Länder Aufenthaltszentren schaffen und eine 1:1-Erstattung der Kosten, die durch die Flüchtlingshilfe anfallen.

Die Aufnahme Geflüchteter, sagte Scherf im BR24-Gespräch, werde von Woche zu Woche schwerer: Bei jeder neuen Anmietung von Unterkünften gebe es Auseinandersetzungen mit Nachbarschaft, Ortspolitik und Bevölkerung. "Die Akzeptanz ist deutlich zurückgegangen", so Scherf. Die Kritik und Ablehnung werde zugleich immer heftiger. Dass das Landratsamt um jede neue Unterkunft ringen müsse, liege vor allem auch am angespannten Wohnungsmarkt und der allgemeinen Belastungsgrenze der Helfer, die erreicht sei.

Aktuell leben demnach im Landkreis Miltenberg rund 3.000 Menschen mit Fluchthintergrund, darunter 1.600 Menschen aus der Ukraine, die im Sommer aufgenommen wurden. Laut Scherf kommen derzeit pro Woche 20 bis 30 Geflüchtete hinzu.

Scherf will dauerhafte Treffen

Von dem Gipfel in Berlin heute erwartet sich der Grünen-Politiker, dass das kein einmaliges Treffen bleibt. Nötig sei ein dauerhafter, intensiver Arbeitsprozess zu verschiedenen Themen hinsichtlich der Migration unter Einbeziehung der kommunalen Ebene.

Zu der Zusage des Bundes über 2,75 Milliarden Euro Hilfe für die Länder sagte Scherf: "Das sind sehr beeindruckende Summen, dazu gehört aber die ehrliche Analyse, welche Kosten haben wir auf der kommunalen Ebene. Da gehören am Ende auch die Kosten der Städte und Gemeinden für die Kindergartenplätze und für die Immigrationsberatung dazu, bis hin zu den Obdachlosenunterkünften, in denen auch Geflüchtete landen, die ihren Wohnraum wieder verlieren." Die Kosten für die Kommunen würden aktuell gar nicht berücksichtigt, so Scherf.

"Wir können das nicht leisten"

"Wir sind ein Landkreis mit einer langen und auch größtenteils erfolgreichen Migrationsgeschichte." Gerade auch im Sommer, als die Menschen aus der Ukraine kamen, habe es im Landkreis Miltenberg in dieser Ausnahmesituation große Hilfsbereitschaft gegeben.

Das beängstigende, auch für die Menschen, die unmittelbar im Flüchtlingsbereich arbeiten sei, dass jetzt kein Ende absehbar ist. Das sei keine punktuelle Hilfe mehr, sondern gehe von Woche zu Woche weiter. Auch die Not der Menschen aus Afghanistan und Syrien werde gesehen. "Wir können das aber nicht leisten von Woche zu Woche so viele Menschen aufzunehmen. Wir scheitern daran."

Der Miltenberger Landrat hatte Mitte Januar einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschickt, der bundesweit Beachtung fand.