Grünen-Landesspitze: Lettenbauer bestätigt, Sengl Co-Vorsitzende

An der Spitze der bayerischen Grünen steht ab sofort neben Eva Lettenbauer die Ex-Landtagsabgeordnete Gisela Sengl. Beide setzten sich auf dem Landesparteitag in Lindau in Kampfabstimmungen durch und kündigte an, Anfeindungen trotzen zu wollen.