Grünen-Fraktionschef Hartmann in der BR Wahlarena

Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik oder was haben die Parteien in den vergangenen fünf Jahren im Maximilianeum erreicht? Darüber diskutieren heute Bürgerinnen und Bürger und der Grünen-Landtagsabgeordnete Ludwig Hartmann in der BR Wahlarena im BR-Fernsehen.

Diskussion im Netz im Anschluss der Sendung

Moderiert wird die Sendung von Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nietsche. Aufgezeichnet wird die Sendung heute in der Straubinger Josef-von Fraunhofer-Halle. Mit dabei sind rund 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger. Im Anschluss an die Live-Sendung werden bei BR24 Fragen aus dem Netz diskutiert.

Die weiteren Kandidaten

Morgen ist dann Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger aus Rottenburg im Landkreis Landshut an der Reihe. Er steht in Fürth Rede und Antwort. Die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, stellt sich den Fragen am 9. Oktober in Augsburg, einen Tag später findet die BR Wahlarena mit dem CSU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder in Bad Aibling statt.

Am 14. Oktober müssen Wählerinnen und Wähler eine Wahlentscheidung treffen.