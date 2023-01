Grüne wollen Gesetz gegen Spekulation auf Ackerflächen in Bayern

Die Pachtpreise für Ackerflächen in Bayern sind in den letzten 15 Jahren deutlich gestiegen: im Durchschnitt um rund 60 Prozent. Bayern liegt damit bundesweit auf Rang 4. Zu den Gründen gehört der vielerorts zunehmende Flächenbedarf für Wohnraum und Gewerbe, der die Grundstückspreise verteuert. Hinzu kommen jetzt auch Spekulanten, die zunehmend Ackerflächen als Kapitalanlage entdecken. Die Grünen im Bayerischen Landtag wollen dem per Gesetz einen Riegel vorschieben. Heute Nachmittag ist die entscheidende Abstimmung.

Preise über Ackerbau nicht finanzierbar

Bauernland gehört in Bauernhand. Über diesen Grundsatz sind sich alle Parteien im Landtag einig. Doch wie man der Gefahr begegnen soll, dass Finanzspekulanten durch Aufkäufe die Preise weiter nach oben treiben, darüber gehen die Meinungen auseinander. Fakt ist, dass es auch in Bayern vielerorts Kaufpreise für Agrarflächen gibt, die ein Landwirt nicht mehr mit Ackerbau gegenfinanzieren kann.

Gutachten: Gewinnerwartungen als Preistreiber

Zu diesem Schluss kam jüngst auch ein Gutachten im Auftrag der Staatsregierung. Darin heißt es: "Auf einem Bodenmarkt, der unter so hohem Konkurrenzdruck steht wie der bayerische, richten sich die Bodenpreise kaum mehr nach landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten, sondern folgen den Gewinnerwartungen und Zahlungsbereitschaften nichtlandwirtschaftlicher Nutzungsinteressenten."

Allerdings sind laut Landwirtschaftsministerium bislang nur 0,6 Prozent der Agrarflächen in der Hand nichtlandwirtschaftlicher Unternehmen. Die Preise steigen aber trotzdem, weil die reine Nachfrage von Unternehmen und öffentlicher Hand (Siedlungsdruck, Infrastrukturmaßnahmen und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) ausreicht.

Beschleunigtes Höfesterben?

Schon jetzt können Behörden prüfen, ob ein Kaufpreis überhöht ist – also deutlich über dem marktüblichen Wert liegt. Laut Gutachten war schon 2020 fast jeder fünfte Kaufvertrag für einen Acker in Bayern doppelt so teuer wie der örtliche Durchschnittspreis. Demzufolge sind auch die Pachtpreise drastisch gestiegen. Das alles könnte das Höfesterben beschleunigen.

Grüne wollen Vorkaufsrecht und Preisdeckel

Hier wollen die Grünen mit ihrem Gesetzentwurf einhaken. Sie möchten unter anderem ein Vorkaufsrecht für Bäuerinnen und Bauern festschreiben. Erst dann kommen Nicht-Agrarier ins Spiel. Kauf- und Pachtpreise von Ackerflächen sollen auf maximal 20 Prozent über dem ortsüblichen Niveau gedeckelt werden. Und damit kein Landverkauf unter dem Tisch passiert, fordern die Grünen eine Anzeigepflicht schon ab einem Hektar Ackerfläche.

CSU hat rechtliche Bedenken

Die CSU-Fraktion hatte in den bisherigen Beratungen zum Grünen-Entwurf eines "Bayerischen landwirtschaftlichen Bodeneigentumsgesetzes" Bedenken geäußert, ob bäuerlicher Landerwerb damit juristisch wasserdicht geschützt werden könne. Außerdem wollten die Regierungsfraktionen erst das staatliche Gutachten abwarten, das im Oktober veröffentlicht wurde.

Unterstützung bislang nur von der SPD

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat schon signalisiert: "Die im Gutachten angesprochenen, punktuellen Verbesserungsmöglichkeiten, wie eine bessere Information kaufwilliger Landwirte, sowie die Möglichkeiten zu deren Besserstellung beim Erwerb, werden jetzt geprüft". Den Gesetzentwurf der Grünen allerdings haben bei den bisherigen Landtagsberatungen nur die Sozialdemokraten unterstützt.