Grüne wollen das Handwerk stärken

Gleich eine ganze Palette an Maßnahmen haben die Grünen zur Stärkung des Handwerks in Bayern vorgeschlagen: Schüler aller Schularten sollen Praktika in handwerklichen Betrieben machen müssen, die Meisterausbildung soll künftig kostenlos sein wie ein Studium und die Ausbildung soll flexibler gestaltet werden. Besonders wollen die Grünen die Frauen im Handwerk fördern.

Gründungsprämie 10.000 Euro

Lebenslanges Lernen soll es künftig auch im Handwerk geben: Mit zehn Tagen in zwei Jahren bezahlten Bildungsurlaub wollen die Grünen das attraktiver machen. Auch die Zuwanderung soll für Ausgebildete einfacher werden. Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer sagte, sie wolle, dass jedes gute Konzept für einen Betrieb in die Tat umgesetzt werden könne. Dafür wolle sie eine Gründungsprämie extra für das Handwerk in Höhe von 10.000 Euro etablieren. "So kann sich Bayern zum Land der Innovationen entwickeln."

Habeck: Bayern muss bei Windkraft umdenken

In einem Grußwort rief der Grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Bayern zum Umdenken bei der Windkraft auf: Der Ausbau erneuerbarer Energien fördere nicht nur die außenpolitische Handlungsfähigkeit, sondern werde zum entscheidenden Kriterium für Wertschöpfung für die Zukunft, sagte Habeck in seiner Videobotschaft. "Der Wind hat sich buchstäblich gedreht," so Habeck.