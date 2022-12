Grüne Weihnachten auf den Allgäuer Skipisten

Zwei von fünf Skiliften sind an der Alpspitzbahn in Nesselwang in Betrieb - allerdings ohne, dass Wintersport möglich wäre. Denn die Temperaturen grenzen ans Frühlingshafte: Zweistellig, aber immerhin mit viel Sonnenschein.

Urlauber und Betreiber gleichermaßen betroffen

Ski, Schneeschuhe oder Schlitten können auf den teils grünen Wiesenflächen nicht zum Einsatz kommen. Das betrifft vor allem die Winterurlauber, die ihren Weihnachtsurlaub im Allgäu verbringen. "Die Buchungslage ist sehr gut. Über die Feiertage sind die Unterkünfte so gut wie ausgebucht", erklärt Erik Siemen von der Allgäu GmbH. Das Wetter habe keinen kurzfristigen Einfluss auf die Buchungen. Die Gäste kommen bisher trotz Schneemangel ins Allgäu, allerdings suchen die Wintersportregionen verstärkt nach Geschäftsmodellen, die vom Wetter unabhängig sind.

Mit ganzjährigen Angeboten gegen die Schnee-Abhängigkeit

"Durch unser Angebot, das wir ganzjährig haben, können wir auch diese Situation wie jetzt bei diesen Temperaturen gut überstehen", erklärt Ralf Speck von der Alpspitzbahn in Nesselwang. Das Unternehmen setzt deshalb auf durchgängigen Betrieb, beispielsweise mit einer Rodelbahn, die ganzjährig in Betrieb ist, oder verschiedenen Winterwanderwegen. Vor 15 Jahren habe der Anteil des Wintergeschäfts am Gesamtumsatz noch bei über achtzig Prozent gelegen, so Speck.

Aktuell haben Schnee und Regen einen Großteil der Pisten abgetragen, zumindest in niederen Lagen. Sobald es genug Schnee hat, wird der so lange wie möglich genutzt, erklärt der Geschäftsführer. Mit einer Flutlichtanlage wird beispielsweise Skifahren in den Abendstunden möglich.

Gute Nachrichten für Skifahrer zum Wochenanfang

Für Skifahrer gibt es aber eine gute Nachricht zum Wochenanfang. In Lagen zwischen 900 und 1.200 Metern ist in Nesselwang zuletzt beschneit worden. Die Skipisten werden aktuell vorbereitet. Ab morgen soll es hier für Wintersportler zumindest eingeschränkt losgehen.