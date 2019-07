Grüne warnen vor drastischem Lehrermangel

Geburtenanstieg, Zuwanderung, die wachsende Nachfrage nach Ganztagsangeboten und Digitalisierung: Viele Gründe führen dazu, dass der Bedarf an Lehrern in Bayern steigt. Die Grünen legen drastische Zahlen vor: Wenn sich in der Bildungspolitik nicht bald etwas ändere, würden im Schuljahr 2025/2026 tausende Grund- und Mittelschullehrer fehlen, sagt Anna Toman, schulpolitische Sprecherin der Grünen.

"Unsere Zahlen zeichnen ja ein sehr düsteres Bild. Wenn wir nur die Variante, so wie wir jetzt Schule kennen, halten wollen, fehlen uns jährlich 2.400 Lehrkräfte an der Grundschule und 2.200 an Mittelschulen. Für die Mittelschulen ab Ende der 2020iger Jahre." Anna Toman, Schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag

Das hat Bildungsforscher Klaus Klemm für die Grünen errechnet. Toman fordert deshalb, deutlich mehr Lehrer einzustellen. Der Bedarf habe sich schon vor zwei, drei Jahren abgezeichnet. Jetzt sei es höchste Zeit, zu reagieren, um das Schlimmste noch abzuwenden. Schon jetzt gibt es zu wenig Lehrer, so Toman.

Schulminister Piazolo widerspricht

Doch der bayerische Kultusminister, Michael Piazolo (Freie Wähler), spricht von Schwarzmalerei. Er verspricht über tausend neue Stellen für das kommende Schuljahr. Vor jeder Klasse an bayerischen Schulen werde auch eine Lehrkraft stehen.

"Also auch bei den Grundschulen und Mittelschulen werden so viele Lehrer ankommen, dass die Unterrichtsversorgung sichergestellt ist. Da braucht man keine Sorge zu haben." Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler)

Piazolo betont, dass mit den neuen Stellen die individuelle Förderung und Inklusion verbessert werden sollen. Hier würden Schwerpunkte gesetzt, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

Von Informatik bis Inklusion

So wird es zum Beispiel 100 neue Stellen an allen Schularten geben, um die Inklusion zu unterstützen und gut 180 an Mittelschulen und Förderschulen für das Fach Informatik. Bis 2023 will der Kultusminister insgesamt 5.000 neue Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Das wurde bereits im Koalitionsvertrag im vergangenen Jahr so vereinbart.

Und doch räumt auch der Kultusminister ein, dass es schwer vorauszusehen ist, wie viele Lehrerinnen ausfallen, weil sie ein Kind bekommen. Piazolo beteuert: Es seien jedoch genügend Reserven vorhanden.

Fleischmann: "Lücken vorprogrammiert"

Simone Fleischmann, Vorsitzende des bayerischen Lehrer und Lehrerinnen-Verbands, bezweifelt das. Sie sagt, bei der ersten Grippewelle seien die ersten Lücken vorprogrammiert. Und dann sei es nicht mehr möglich, planmäßigen Unterricht zu halten. Fleischmann stellt es plastisch dar: Eine Schulleitung müsse dann drei Klassen von einer Lehrkraft beaufsichtigen lassen, als Schulleiter zwei Klassen in der Aula in Obhut nehmen und Externe Unterricht halten lassen, die dafür gar nicht ausgebildet seien.

Grüne: Lage an Mittelschulen besonders drastisch

Nach Ansicht der Grünen-Politikerin Anna Toman ist der Lehrermangel an Mittelschulen besonders groß.

"Das Mittelschullehramt ist ein Lehramt, das anscheinend im Moment sehr unattraktiv ist. Das liegt vor allem, meiner Meinung nach, an den Arbeitsbedingungen. Die Lehrkräfte müssen 27 Unterrichtsstunden leisten, haben mit Integration, Inklusion und sehr viel Vielfalt in der Schule zu kämpfen und das ist bei der Bezahlung auch nicht lohnenswert." Anna Toman, Schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag

Dazu kommt laut Toman, dass es immer weniger Studenten gibt, die sich für eine Laufbahn als Mittelschul-Lehrer interessieren. Ein Grund könnte das Geld sein. Denn derzeit verdienen die Lehrer an Grund- und Mittelschulen 366 Euro weniger Einstiegsgehalt als ihre Kollegen am Gymnasium oder der Realschule.

Was das Problem noch drängender macht: Nur gut die Hälfte derer, die Lehramt studieren, schließen ihr Studium auch ab.