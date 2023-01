Grüne und Aiwanger streiten über künstliche Beschneiung

Wunder können die Schneekanonen auch im Skizentrum Mitterdorf im Bayerischen Wald nicht vollbringen. Es ist derzeit einfach zu warm für die Beschneiung, seit Weihnachten geht in dem kleinen, aber feinen Familienskigebiet nichts mehr. Trotz Klimawandel aber will der Geschäftsführer des Skizentrums 20 Millionen Euro investieren, um das Skigebiet auszubauen. Statt der alten Schlepplifte will Bernhard Hain neue Sessellifte errichten. "Wir werden die Lifte dann auch im Sommer und nicht nur im Winter betreiben, so wie bisher." Von den neuen Sesselbahnen und dem Sommerbetrieb erhofft sich Bernhard Hain viele Impulse für die wichtige Tourismusbranche rund um Philippsreut an der deutsch-tschechischen Grenze.

Die öffentliche Hand zahlt mit

Gefördert wird die Investition zu einem Drittel aus Landesmitteln. Ein kleiner Teil dieser gut sechs Millionen Euro teuren Förderung soll dann auch in die Modernisierung der Beschneiungsanlage in Mitterdorf fließen. Im Skizentrum betont man, dass es nur um eine Modernisierung gehe. Die Fläche, die beschneit werden könne, werde nicht größer werden. Doch die Grünen finden grundsätzlich, dass Steuermittel für Schneekanonen angesichts steigender Durchschnittstemperaturen aus der Zeit gefallen seien. Ludwig Hartmann, Co-Chef der Landtagsfraktion: "Das ist wirklich rausgeworfenes Geld, da wird eine Sackgasse subventioniert und das muss beendet werden."