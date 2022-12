Grüne: Staat muss Missbrauchsaufarbeitung der Kirchen übernehmen

"Kindesmissbrauch ist keine religiöse Angelegenheit", sagt Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Landtagsgrünen. Er verweist auf die Fürsorgepflicht des Staates, die er aus dem Sozialgesetzbuch ableitet. Der Staat müsse anerkennen, so Schuberl, dass er eine Schutzpflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen habe.

Warum haben die Staatsanwaltschaften nicht ermittelt?

Bevor am Donnerstag Justizminister Georg Eisenreich (CSU) einen Bericht im Rechtsausschuss des Landtags abgeben wird, haben die Grünen zahlreiche Fragen formuliert. Sie wollen zum Beispiel wissen, weshalb die Staatsanwaltschaften vor dem Jahr 2018 keine Akten von den Bistümern angefordert haben, obwohl beispielsweise das erste Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising aus dem Jahr 2010 hinreichend Indizien für Missbrauch und Vertuschung gegeben hatte: mit rund 200 belegten Fällen von sexualisierter Gewalt an Kindern.

In dieser Zeit waren zunächst Beate Merk und dann Winfried Bausback Justizminister. Ihnen werfen die Grünen "Untätigkeit" vor, der amtierende Justizminister sei "wenigstens bemüht".

Gutachten als Anfangsverdacht?

In einem schriftlichen Bericht hatte Eisenreich im Sommer allerdings argumentiert, dass ein anonymisiertes Gutachten noch keinen "Anfangsverdacht" ergebe. Das sieht Schuberl anders. "Wenn man weiß, dass Person X eine Straftat an Person Y begangen hat, dann kann man doch nicht sagen, das sei eine Ermittlung ins Blaue hinein. Denn dann gibt es Akten, man weiß, wo die zu finden sind, und dann muss die Staatsanwaltschaft doch tätig werden."

Betroffener: Aufarbeitung nicht dem Wohl der Bischöfe überlassen

Der Sprecher des Münchner Betroffenenbeirates, Richard Kick, weist darauf hin, dass es sich bei den bislang bekannten Fällen nur um die "Spitze des Eisbergs" handele. Er wünscht sich, dass eine Untersuchungskommission proaktiv Akten von den Diözesen anfordert und unterstützt die Forderung der Grünen, dass sich der Staat in die Aufarbeitung einschalten muss: "Es gibt Bischöfe, die die Aufarbeitung bis heute blockieren oder unzureichend vorantreiben", so Kick.

Grüne fordern staatliche Aufarbeitung und Ombudsstelle

Schon seit Jahren verlangen die Landtagsgrünen, dass sich der Staat in die Aufarbeitung der katholischen Kirche einmischt. Seit dem zweiten Münchner Missbrauchsgutachten der Kanzlei WSW vom Januar fordern sie mit Nachdruck eine von der Kirche unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und zusätzlich eine staatliche Ombudsstelle an die sich Betroffene wenden können. Doch bislang lehnt das dafür zuständige Sozialministerium das ab, verweist auf die Anlaufmöglichkeiten in den Diözesen sowie an gemeinnützige Opferhilfe-Einrichtungen wie den Weißen Ring.

Aufarbeitung in den Diözesen: Zweifel an Unabhängigkeit

Aktuell gibt es in fast jeder Diözese eine "Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs". Obwohl diese unter dem Dach der Kirche tätig sind, tragen sie das "unabhängig" im Namen: Weil der jeweilige (Erz-)Bischof die Mitglieder auf Vorschlag nicht-kirchlicher Stellen beruft. So hatten das die Deutsche Bischofskonferenz und der damaligen Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johannes Rörig, vereinbart.

Doch nicht zuletzt die Rücktritte aus der entsprechenden Kommission im Erzbistum Köln in diesen Tagen werfen Fragen auf. So hatte der Staatsrechtler Stephan Rixen seinen Rückzug damit begründet, dass sich seine Zweifel an einer unabhängigen und effektiven Arbeit bestätigt hätten. Und seine ebenfalls zurückgetretene Kollegin Marion Gierden-Jülich fordert eine stärkere Koordination aller Unabhängigen Aufarbeitungskommissionen, um Auftrag und Zielsetzung zu klären. "Hier müsste auch die Politik mehr Verantwortung übernehmen", so Gierden-Jülich.

Bayerische Staatsregierung: Aufarbeitung ist "innerkirchlicher Prozess"

Doch der Staat ist zu passiv, gerade auch in Bayern, ärgert sich die Grüne Gabriele Triebel. Sie verweist auf eine gerade erst eingetroffene Antwort der Staatsregierung auf eine parlamentarische Anfrage, die sie im Oktober gestellt hat. Darin geht es um die Unabhängigen Aufarbeitungskommissionen der bayerischen Diözesen und die Rolle der von den Ministerien empfohlenen Experten.

Das Ergebnis: Die Staatsregierung hat bislang lediglich personelle Empfehlungen für drei der sieben Bistümer abgegeben. Auf die Frage nach den Kriterien antwortet die Staatsregierung nicht. Und auf die Nachfragen, welche Ergebnisse, Zielsetzungen oder Konzepte der Staatsregierung denn aus den Kommissionen bekannt seien, heißt es wörtlich: "Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor, da es sich um einen innerkirchlichen Aufarbeitungsprozess handelt."

Hohe Erwartung an Bericht des Justizministers

Formal ist das auf Grund der Vereinbarung der Bischofskonferenz mit dem UBSKM richtig, doch die Grünen fragen sich, warum Politik und Justiz sich des Themas nicht annehmen, und – wie Gabriele Triebel es vorsichtig formuliert – "ob personelle Verbindungen zwischen Staatsregierung und katholischer Kirche" dem entgegenstehen.

Am Donnerstag beschäftigt sich der Verfassungsausschuss mit der Rolle des Staates bei der Missbrauchsaufarbeitung. Zu Gast ist dann Justizminister Eisenreich. Die Erwartung der Grünen hat Rechtspolitiker Toni Schuberl so formuliert: "Dass er klar macht, dass Kindesmissbrauch eine staatliche und keine innerkirchliche Angelegenheit ist."