Grüne sehen Intransparenz bei Planung von Flughafen-Eventarena

Es geht um eine Konzert- und Veranstaltungsarena für etwa 20.000 Zuschauer, geplant von einem privaten Investor am Münchner Flughafen. Der Grüne Landtagsabgeordnete Johannes Becher will dazu Details wissen – zum Zeitplan, zu Genehmigungsverfahren oder verkehrlichen Auswirkungen. Der Kern der offiziellen Antwort von Finanzminister Albert Füracker von der CSU: Das Projekt befinde sich für konkrete Aussagen in einer zu frühen Phase.

Wohl aus Versehen internes Dossier verschickt

Offenbar aus Versehen verschickt sein Haus aber auch ein internes Dossier an den Grünen. Demnach will der Investor möglichst bald starten und bittet statt einem regulären Bebauungsplan um eine luftrechtliche Planfeststellung – was aber eigentlich nur für Projekte mit direktem Flughafenbezug vorgesehen ist. Außerdem, so die interne Einschätzung, könnte das Projekt die Verkehrsinfrastruktur in der Region erheblich belasten und zu Widerstand bei Umweltschützern führen, was später auch eventuelle Ausbaupläne des Flughafens erschweren könnte.

Braucht München noch eine Eventarena?

Johannes Becher von den Grünen bemängelt, die Staatsregierung informiere nicht transparent. Sie stelle zahlreiche politstrategische Überlegungen an, denke aber nicht an das Gemeinwohl: Es sei fraglich, ob München eine weitere Eventarena brauche – und ob der Standort am Flughafen der richtige sei. Sein Fazit: So werde Politikverdrossenheit gefördert.