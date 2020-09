Grüne Oasen statt Blechwüste beim Park(ing) Day in Coburg

Am europaweit stattfindenden Aktionstag „Park(ing) Day“ werden mehrere Parkplätze am Freitag (18.09.20) von 10.00 bis 15.00 Uhr in grüne Oasen und gemütliche Aufenthaltsbereiche verwandelt. Außerdem soll das neue "Bündnis Nachhaltige Mobilität Coburg" gegründet werden. Das teilte der Initiator Johannes Wagner aus Coburg in einer Pressemeldung mit.

Coburger Bündnis will neues Mobilitätskonzept

Dem Bündnis treten bei einer Kundgebung in der Ketschegasse mehrere Vereine und Verbände bei. Darunter die Ortsgruppen des ADFC, des Verkehrsclub Deutschland (VCD), des Landesbund für Vogelschutz (LBV) und des Bund Naturschutz. Mitglieder werden auch die Bewegungen Fridays for Future Coburg, Health for Future Coburg sowie Transition Coburg und das Reallabor Stadtland der Hochschule Coburg. Alle Verbände zusammen haben mehr als 4.000 Mitglieder, die sich für ein besseres Mobilitätskonzept in der Stadt einsetzen wollen.

Bessere Radwege und weniger Parkplätze in Coburg gefordert

Die Coburger Bündnispartner fordern ein besseres Radwege-Konzept und weniger Parkplätze. In Coburg wäre es Zeit für eine Stadtplanung, die den Menschen in den Mittelpunkt stelle, wird Mario Tvrtkovic in der Pressemeldung zitiert. Der Stadtplaner ist Professor an der Hochschule Coburg und findet, dass immer noch zu viel öffentlicher Raum für den fahrenden und ruhenden Verkehr zur Verfügung gestellt werde. Dabei bräuchte es sichere Stadträume für Kinder und ältere Menschen und deren Alltagsmobilität wie den Weg zur Schule oder zum Spazierengehen.

Grüne Oasen statt Parkfläche

Bessere Radwege fordert Stadtrat Thomas Apfel (ProCoburg), denn Radfahrer und gerade darunter die Kinder müssten in Coburg ständig Angst haben. Seit langem sei auch bekannt, dass eine grüne Innenstadt die Temperatur an heißen Sommertagen um mehrere Grad senken kann und ein angenehmes Stadtklima schaffen würde, wird Helena Lakemann von Fridays for Future zitiert. Sie fordert mehr Grünflächen in der Innenstadt. Am europäischen Park(ing) Day sollen deswegen von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr mehrere Parkplätze in Coburg mit gemütlichen Aufenthaltsmöglichkeiten und Infoständen umgestaltet werden.