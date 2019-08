Grüne: Neue Windräder in Staatsforsten sind "Luftnummer"

"Wenn das 10H-Abstandsgesetz für Windkraftanlagen bleibt, sind die Pläne nur eine Luftnummer“, sagte Hans Urban, forstpolitischer Sprecher der Landtag-Grünen, nach einer Unterredung mit dem Staatsforsten-Chef Martin Neumeyer. Die 10H-Regel erschwere die Standortsuche im Wald, vor allem in Kombination mit den Belangen des Naturschutzes.

Windräder im Staatsforst "unverzichtbar"

Bisher stehen 101 Windkraftanlagen in den Staatsforsten, Ministerpräsident Söder (CSU) will ihre Zahl im kommenden Jahr verdoppeln.

Die Grünen befürworten prinzipiell den Bau weiterer Anlagen. Nach Ansicht Urbans sind Windräder für die Staatsforsten sogar "als Einnahmequelle zur Finanzierung des klimabedingt notwendigen Waldumbaus willkommen, wenn nicht unverzichtbar“, schließlich macht dem Unternehmen derzeit der Borkenkäferbefall und einer schlechten Holzmarktlage zu schaffen.

10H-Regel soll auf den Prüfstand

Die Landtags-Grünen erwarten in naher Zukunft ohnehin eine neue Debatte über das 10H-Gesetz. Diese bayerische Sonderregel bestimmt, dass Windräder den zehnfachen Abstand ihrer Höhe zur Wohnbebauung einhalten müssen, in der Regel also rund zwei Kilometer - es sei denn die Gemeinde stellt eigens einen Bebauungsplan für die Anlagen auf. Ohne Änderungen bei der Abstandsregel werde es weder innerhalb noch außerhalb der Staatsforsten einen nennenswerten Ausbau der Windkraft in Bayern geben, so die Grünen.