Grüne Jugend wirbt mit 1.553 Stühlen für Aufnahme von Migranten

1.553 - das ist genau die Zahl der Menschen aus Griechenland, zu deren Aufnahme sich die Bundesregierung Mitte September bereit erklärt hatte. Und genau 1.553 Stühle hat die Grüne Jugend am Mittwoch auf dem Rathausplatz in Augsburg aufgestellt, um damit für die verstärkte Aufnahme von Migranten aus den Flüchtlingslagern in Griechenland zu werben. Die aktuelle Zahl sei viel zu gering.

Grüne Jugend: Vorreiterrolle bei Aufnahme von Geflüchteten

Unter dem Motto "Kein Lager nirgendwo" fand ab 17 Uhr eine Kundgebung statt, die von der grünen Vizepräsidenten des Bundestages, Claudia Roth, unterstützt wurde. "Wir sind überzeugt, dass Deutschland eine Vorreiterrolle hat und daher vorangehen muss, um andere Staaten zur Aufnahme von Geflüchteten zu bewegen", erklärten die Sprecher der Grünen Jugend in Augsburg, Hanna Häußler und Alexander Behnke, in einer gemeinsamen Mitteilung.

Beide beklagen, dass Deutschland nicht noch mehr Menschen aufnehme. Das sei angesichts der Zustände nach dem Brand im Lager Moria "ein Affront an die Menschlichkeit".