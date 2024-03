Grüne: Jüngster Europaabgeordneter schweigt nach Rücktritt

Der jüngste deutsche Europaabgeordnete, Malte Lenz Gallée (Grüne), legt sein Mandat nieder. Gallée ist am Freitag (01.03.24) aufgrund von Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. In einer persönlichen Erklärung auf seiner Webseite schreibt er: "Unkonkrete Gerüchte über mich hatte es bereits zuvor gegeben und ich habe die Ombudsstelle meiner Fraktion im Europäischen Parlament schon im Jahr 2022 aktiv gebeten, diesen nachzugehen". Er betont in seiner Mitteilung, er habe nichts zu verbergen.

Vorwurf gegen Abgeordneten: "Grenzüberschreitendes Verhalten"

Nach einem Bericht des Magazins "Stern" sollen die Beschwerden gegen Malte Gallée im Sommer 2022 bei den Ombudspersonen der Grünen-Fraktion im Europaparlament eingegangen sein. Die Vorwürfe hätten zunächst grenzüberschreitendes Verhalten, unerwünschte Berührungen, ungebetenes Betreten von Büros, aber auch Mobbing betroffen. Gallée sagte dem Stern: "In meiner Welt ist das nicht passiert."

Grüne: Abgeordneter und Partei schweigen nach Rücktritt

Die Grünen in Bayern schreiben in einer Pressemitteilung, dass sie sich "zu möglichen Fällen entsprechend nicht äußern können". Gallée begründet seinen Rücktritt damit, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten auf die Aufklärung des Falls konzentrieren wolle, "zumal die aktuellen Vorgänge eine erhebliche Belastung für mich und meine Arbeit im Europäischen Parlament darstellen", schreibt er weiter auf seiner Website.

"Mein Rücktritt als Abgeordneter fällt mir schwer und ich bedauere, dem Europäischen Parlament fortan nicht mehr anzugehören." Malte Gallée

Gallée verfehlte 2019 den Einzug ins Europaparlament, rückte im Dezember 2021 aber für Sven Giegold nach, der als Staatssekretär ins Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berufen wurde. Das Regional-Büro des gebürtigen Baden-Württembergs Gallée, der an der Uni-Bayreuth Philosophy and Economics studiert hat, befindet sich in Bamberg. Für die Europawahl 2024 nominierten die Grünen Bayern am 20. Mai 2023 Gallée als Spitzenkandidaten gemeinsam mit Henrike Hahn auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erlangen. Er ist der jüngste Europaabgeordnete im Parlament und kommuniziert viele Themen über seinen Tik-Tok- und Instagram-Account mit 50.000 Followern.