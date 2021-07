In Sachen Klimaschutz wollen die Grünen der Staatsregierung den Wind aus den Segeln nehmen. Unmittelbar vor der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder am kommenden Mittwoch soll der Klimaschutz schon am Dienstag Thema der "Aktuellen Stunde" im Landtag sein. Dazu präsentierten die Grünen jetzt einen Katalog mit 16 Sofortmaßnahmen.

Unter diese Sofortmaßnahmen fallen unter anderem die Abschaffung der 10-H-Regelung, die Solarpflicht für Neubauten und Parkplätze sowie ein Stopp der Subventionen für den Luftverkehr. Laut Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sind diese Vorhaben geeignet, den Klimaschutz schnell und wirksam in Bayern voranzutreiben.

Hartmann: Söder Weltmeister im Ankündigen

Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wirft Hartmann dagegen vor, Weltmeister im Ankündigen zu sein. Statt ein vorbildliches Klimagesetz einzureichen, trete die Staatsregierung auf der Stelle, so Hartmann:

"Wir haben einen Vize-Ministerpräsidenten, der möchte keine Solarnutzung auf privaten Dächern. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der möchte keine Windkraft in Bayern. Wir haben einen Vize-Ministerpräsidenten, der möchte die Windkraft ausbauen." Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen im Landtag

Grüne wollen für neues Klimagesetz Sommerpause kürzen

Hartmann schlug Söder vor, nach dessen Regierungserklärung am kommenden Mittwoch gleich den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes am Donnerstag im Landtag einzubringen: Alle seien dazu bereit, eine parlamentarische Klimaschutzwoche dranzuhängen, die Sommerpause um eine Woche zu verkürzen, so Hartmann. Denn aus seiner Sicht drängt die Zeit, die Staatsregierung habe sich sowieso schon viel zu viel Zeit gelassen beim Klimaschutz.