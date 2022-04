Fraktionsklausur der Grünen in Bayreuth beginnt

Die bayerischen Grünen kommen in Bayreuth zu einer zweitägigen Fraktionsklausur zusammen. "Innovationstreiberin Industrie – mit Weitblick in eine klimaneutrale Zukunft" heißt das Motto diesmal. Aus Sicht der Grünen soll Bayern ein Industriestandort bleiben, allerdings bedürfe es eines Umbaus, um die Industrie auch zukunftssicher zu machen. In Oberfranken seien dabei die Felder Infrastruktur und Energieversorgung von den Grünen identifiziert worden, sagt der Bayreuther Grünen-Landtagsabgeordnete Tim Pargent.

Probleme: Verkehr und Energie

Eigentlich würden die Grünen gerne deutlich mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Allerdings ist dafür in erster Linie der Bund zuständig. Beim Schienenverkehr könne die Landespolitik nur bedingt mitreden, so Pargent. Anders sehe es bei der Energieversorgung aus. In Oberfranken gibt es viele energieintensive Unternehmen, neben Autozulieferern auch die Glas- und Keramikindustrie. Laut Pargent stehen in Oberfranken die meisten Windkrafträder in Bayern. Und deren Zahl könne verdoppelt werden.

Er verweist dabei auf den Windenergieatlas und die windreichen oberen Regionen beispielsweise im Landkreis Hof. Unternehmen überlegen laut Pargent, selbst Windräder zu bauen. Aber dem stehe die 10-H-Regel im Weg.

Berufsschulen erhalten und fördern

Handlungsbedarf sehen die Grünen auch beim Fachkräftemangel. Den bekommen auch die oberfränkischen Unternehmen zu spüren. Deshalb gilt es aus Pargents Sicht, die Berufsschulen zu erhalten. Dazu gehöre auch eine bessere Förderkulisse, um marode Schulen in finanziell klammen Kommunen zu sichern.

Grüne beabsichtigen zwei Positionspapiere

Die Grünen holen in Bayreuth ihre pandemiebedingt abgesagte Klausur vom Januar nach. Zwei Positionspapiere will die Fraktion auf ihrer Tagung verabschieden: Zum einen das Papier "Innovationstreiberin Industrie", in dem die politischen Rahmenbedingungen für ein modernes Industrieland gesetzt werden sollen, zum anderen "Update Bavaria", in dem besonderer Wert auf grüne Ideen für ein digitales Bayern gelegt wird. Ein Teil davon sind auch allgemeine digitale Bildungsangebote. Voraussetzung für beides ist ein flächendeckendes, schnelles Internet.

Grüne auf Informationstour

Ideen und Anregungen will sich die Fraktion unter anderem beim Familienunternehmen Schlaeger M-Tech holen, das mit seinen rund 500 Mitarbeitern in der Mess- und Regeltechnik für die Automobil-, Elektro- und Medizintechnik tätig ist. Zu einem Meinungsaustausch werden Constanze Hufenbecher, Vorstandsmitglied von Infineon sowie Franziska Brantner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, erwartet. Auch bei kleineren, regionalen Betrieben will sich die Fraktion blicken lassen, so beim Klavierbauer Steingraeber und Söhne und dem Nähladen VerSTOFFlicht.