Grüne Hausnummer für Hilpoltstein

Erfahrungen aus anderen Städten

In Neumarkt in der Oberpfalz läuft eine ähnliche Aktion bereits seit 2011 und ist Vorbild für Hilpoltstein. 68 Häuser in Neumarkt tragen eine grüne Hausnummer. Das Projekt läuft 1A. Marion Burkhardt von der Stadt ist zufrieden. Sieht aber hier noch Luft nach oben.

"Also ich würde mir einfach nochmal mehr Engagement wünschen von den Gebäudeeigentümern, diese kleine Hürde zu nehmen den Antrag zu stellen und ihn hier bei der Stadt auch einzureichen." Marion Burkhardt, Stadt Neumarkt

So weit wie Neumarkt ist Frank Lehner in Hilpoltstein noch nicht. Die Aktion kann aber langsam anlaufen.

"Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir in die Werbung gehen und dass sich die Leute rühren und dass wir dann praktisch tätig werden können. Wir stehen in den Startlöchern." Frank Lehner

Um möglichst viele Hilpoltsteiner für eine grüne Hausnummer zu begeistern, würden zusätzliche Anreize für Hausbauer und –umbauer aber nicht schaden.