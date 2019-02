Grüne: Hallitzky fordert Stärke "bis in letzten Winkel Bayerns"

In ganz Bayern haben die Grünen insgesamt 11.800 Mitglieder. Im Vergleich dazu hat die SPD 58.000, die CSU 139.000. Die Basis wächst. Im letzten Jahr sind knapp 3.000 neue Mitglieder dazu gekommen. Als eine zentrale Aufgabe sieht der Landesvorsitzende der Grünen, Eike Hallitzky, den Erfolg an der Wahlurne in den Regionen nachzuarbeiten.

"Dass wir es organisatorisch breit in der Fläche hinbekommen, bis in den letzten Winkel Bayerns stark auftreten zu können." Eike Hallitzky, Landesvorsitzender der Grünen

Hallitzky: Die Grünen müssen überall in Bayern stark auftreten

Stark bei den Wahlen abgeschnitten haben die Grünen in den Großstädten. Dort sind sie auch mit ihren Mitgliedern gut vertreten. Allerdings will Eike Hallitzky dem nicht den kompletten ländlichen Raum gegenüberstellen. Mittlere Städte, wie Passau und Bayreuth, lägen zum Beispiel auch im ländlichen Raum. Auch dort hätte man gute Ergebnisse gehabt. Schwieriger ist für die Grünen das, was Hallitzky als "periphere" Gebiete bezeichnet, zum Beispiel die ehemaligen Grenzgebiete zu Tschechien und Thüringen: "Da bedarf es einer strukturellen Stärkung", so Hallitzky.

Doch in welchem Maße ist das möglich? Funktioniert die Kampagnen-Strategie, mit der die Grünen im Wahlkampf gepunktet haben, in der ganzen Fläche Bayerns.

Grünen gewinnen mit Wahlkampagne Politik-Award

Der Wahlkampfabschluss der Grünen Mitte Oktober in München: Spitzenkandidatin Katharina Schulze begrüßt ihre potentiellen Wähler mit einem einfachen „Hallo München“, eine Ansprache wie auf einem Popkonzert. Für ihre Wahlkampagne rund um den Slogan "Mut machen statt Angst geben" haben die Grünen am Mittwoch den Politik-Award bekommen.

Grüne werden auch künftig keine Volkspartei sein

Die Aufmachung ist jung und hipp. Die Kampagne spiegelt das Lebensgefühl einer ganz bestimmten Gruppe, sagt Prof. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing.

"Die Wählerschaft der Grünen, das sind nicht die Leute, die sich über Globalisierung und Digitalisierung Sorgen machen müssen. Das sind Leute, denen es im Großen und Ganzen ziemlich gut geht." Prof. Ursula Münch

Leute, die optimistisch in die Zukunft blicken könnten. Ein ganz bestimmtes Milieu: Großstädtisch, oft mit gutem Einkommen, gut ausgebildet, so Ursula Münch. Eine Volkspartei seien die Grünen nicht. Da sie sich gezielt an diese Gruppen richten, könne ein Wachstum nicht ständig weitergehen, sagt Münch. Die jetzigen Umfragewerte dauerhaft zu halten, das könne aber gelingen.

Wohlfühlpartei statt Verbotspartei?

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der Grünen sieht Politikwissenschaftlerin Ursula Münch in der veränderten Ansprache. Ihr Programm komme nicht mehr so fordernd rüber wie früher. "Man kann die Grünen wählen und muss gar keine eigenen Verhaltensänderungen an den Tag legen. Das kann man inzwischen vereinbaren." Vor 20 Jahren standen im Wahlprogramm noch Forderung wie etwa ein Benzinpreis von 5 D-Mark.

Die Grünen positionieren sich klar

Der Grünen-Vorsitzende Eike Hallitzky erklärt den Erfolg seiner Partei vor allem mit der großen inhaltlichen Geschlossenheit. "Der Erfolg hängt sehr viel damit zusammen, dass wir thematisch profiliert sind." Ursula Münch sagt es so: es gibt derzeit Konfliktthemen, die sich durch die Gesellschaft ziehen, mit denen viele Parteien ringen. Wie umgehen mit Flüchtlingen? Wie mit der Globalisierung? Die Grünen hingegen positionieren sich da ganz klar, so Münch: Pro Flüchtlinge und pro Globalisierung - und als Gegenentwurf zur AfD.

Die Grünen als Europapartei

Als europäische Alternative zu nationalen Tendenzen wollen sich die Grünen auf ihrem Parteitag am Wochenende positionieren. Dort steht die Europawahl im Mai im Mittelpunkt. Henrike Hahn will die Grünen im Wahlkampf als Europapartei profilieren. Sie tritt für Bayerns Grüne auf Platz 13 der gesamtdeutschen Liste an. Ihr Einzug ins Europaparlament gilt als sicher. Im Wahlkampf will sie nochmal darlegen, was Europa Gutes tut für die Menschen.

"Wie hervorragend die Europäische Union als scharfes Schwert für Klima- und Umweltpolitik funktioniert. Wie die EU für den Rechtsstaat eintritt, für Demokratie, mit ganz konkreten Maßnahmen." Henrike Hahn, Grünen-Kandidatin für die Europawahl

Den Delegierten liegt zu Europa ein entsprechender Leitantrag mit dem Titel "Unsere Zukunft liegt in Europa". Darin wird besonders das Friedensprojekt Europäische Union hervorgehoben.