Grüne haben Standort für Gründungszentrum in Bayreuth im Blick

Die Stadtratsfraktion der Grünen sieht das ehemalige Sparkassengebäude in der Opernstraße in Bayreuth als geeigneten Standort für das geplante Gründungszentrum in der Stadt. Dies bestätigt ein Antrag, den die Grünen-Politiker am Freitag (19.06.20) an Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) gerichtet haben.

Fördermittel für Gründungszentrum sollen in Umbau gesteckt werden

Darin bittet die Partei den Stadtrat darum, zu prüfen, ob und zu welchen Bedingungen das ehemalige Verwaltungsgebäude der Sparkasse von der Stadt erworben und zum Gründungszentrum umgebaut werden kann. Außerdem bittet die Grünen-Fraktion darum, die bereits zugesagten Fördermittel für das Gründungszentrum auch für einen Gebäudekauf und -umbau verwenden zu dürfen.

Standort soll Universität Bayreuth entlasten

In dem Schreiben führten die Grünen-Politiker, die bereits im März eine schnelle Realisierung des Gründungszentrums gefordert hatten, weitere Gründe für ihre Standortwahl auf. Neben einer sinnvollen Nutzung des historischen Gebäudes soll der Standort in der Innenstadt auch Flächen auf am Campus-Bereich der Universität Bayreuth erhalten.