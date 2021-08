13.08.2021, 19:57 Uhr

Grüne fordern von Söder raschere Reaktivierung von Bahnstrecken

Die Züge der Mainschleifen- und Steigerwaldbahn in Unterfranken müssen schneller wieder ins Rollen kommen. Das fordern die Grünen Landtagsabgeordneten Celina, Friedl und Knoblach in einem Brief an Ministerpräsident Söder.