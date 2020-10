Grüne fordern Stellungnahme zu Baumaßnahmen am Kornberg

Im Fall des umstrittenen Mountainbike- und Naherholungszentrum auf dem Großen Kornberg im Fichtelgebirge hat die Hofer Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Landrat Oliver Bär zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Öffentlichkeit soll bei Planung einbezogen werden

Es geht unter anderem um die Beteiligung der Öffentlichkeit an den Planungen des Zweckverbands, der sich aus mehreren Fichtelgebirgsgemeinden und den Landkreisen Hof und Wunsiedel zusammensetzt. Die Grünen möchten von Bär wissen, wann und wie sich die Öffentlichkeit, wie es gesetzlich vorgeschrieben sei, dazu äußern kann. Sie sehen einen Konflikt mit einer Umweltrechtskonvention und fragen, warum die Bauentwicklung am Kornberg trotz fehlender Beteiligung der Öffentlichkeit weitergehe.

Artenschutzrechtliche Prüfung überarbeiten

Am Großen Kornberg entsteht derzeit das sogenannte Kornberg-Haus. Es soll eine Gaststätte, einen Fahrrad-Verleih und die örtliche Bergwacht beherbergen. Zudem möchten die Politiker wissen, ob sich das Landratsamt Hof in der Pflicht sehe, die sogenannte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) überarbeiten zu lassen. Hintergrund ist die Erschießung eines Luchses in Weißenstadt (Lkr. Wunsiedel).

Luchs im Fichtelgebirge heimisch

Dieser hätte vom oder zum Kornberg unterwegs sein können. Die saP bezeichnet den Kornberg als "Kerngebiet des Luchses im Fichtelgebirge", befürchtet aber auch, dass der Tourismus dort den Luchs vertrieben haben könnte. Die saP und eine Umweltverträglichkeitsprüfung haben dem 5,6 Millionen Euro-Vorhaben attestiert, dass erhebliche Einschränkungen für Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt nicht zu erwarten seien. Die Grünen kontern, Jäger und ein Bikepark mitten in einem geförderten, internationalen Wildtierwanderweg seien für die geschützten Luchse nicht förderlich.