Grüne fordern nach Söder-Wahl mehr Zusammenarbeit

Schwesterpartei CDU sieht Streitigkeiten der Union als passé an

Von der Schwesterpartei kamen die Glückwünsche umgehend: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war beim CSU-Sonderparteitag in München dabei und gratulierte dem neuen CSU-Vorsitzenden persönlich. Sie bot Söder nach den Streitigkeiten in der Union eine faire Zusammenarbeit an. CDU und CSU seien keine "eineiigen Zwillinge". "Keiner gleich, aber beide immer am gleichen Strang ziehen" - das müsse die Leitlinie sein. Wörtlich sagte sie: "Dazu reiche ich euch, dazu reiche ich dir, lieber Markus, die Hand."

Auch ihr Parteikollege Ralph Brinkhaus - Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion - gratulierte über Twitter.