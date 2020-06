Grüne fordern Kennzeichnung für Billig-Fleisch

Der Vorsitzende der bayerischen Grünen-Landtagsfraktion, Ludwig Hartmann, hat die Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben scharf kritisiert. Mit Blick auf den großen Corona-Ausbruch beim Branchenriesen Tönnies twitterte Hartmann: "Bei Tönnies wird deutlich, dass die Arbeiter in den Schlachtfabriken genauso arme Schweine sind, wie die Schweine, die sie schlachten."

In der "Bild"-Zeitung verlangt der Grünen-Politiker, Verbrauchern die Orientierung beim Fleischkauf deutlich zu erleichtern: Gerade bei Fleisch müssten Herkunft und Haltungsform im Supermarkt und an der Metzgertheke für die Kunden immer klar erkennbar sein. "Hierfür brauchen wir eine einheitliche Kennzeichnungspflicht statt kreativer Phantasiesiegel auf bunten Verkaufsverpackungen."

Hartmann: Tiergerechte Haltung belohnen

Durch ein solches Kennzeichnungs-System könnten laut Hartmann jene Bauern belohnt werden, die sich um tiergerechte Haltung bemühten. Zugleich würde es seiner Meinung nach der oft handwerklichen bayerischen Wertschöpfungskette vom Hof bis an die Metzgertheke eine bessere Wettbewerbsposition verschaffen.

Der bayerische Grünen-Fraktionschef fordert daher von der Bundesregierung die Einführung einer verpflichtenden Haltungskennzeichnung. Zusätzlich müssten Finanzierungsinstrumente zur Bewältigung der Kosten für den Umbau der Tierhaltung etabliert werden.

Bauernverband für Transparenz

Der Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes, Markus Drexler, zeigte sich offen für ein solches System der Kennzeichnung: "Der entscheidende Vorteil einer verpflichtenden staatlichen Kennzeichnung ist, dass sie verlässlich Transparenz und Orientierung für die Verbraucher bietet", sagte er der Zeitung.

Beim Fleischkonzern Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück wurden nach einem massiven Corona-Ausbruch mehr als 1.550 Beschäftigte positiv auf Corona getestet. Auch in anderen Schlachthöfen, unter anderem in Bayern, war es in den vergangenen Wochen zu starken Corona-Ausbrüchen gekommen. Die Fälle lösten eine Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie aus.