Grüne fordern Kampf gegen steigenden Flächenverbrauch

Mit über elf Hektar täglich gehört Bayern in Sachen Flächenverbrauch zu den Spitzenreitern in Deutschland. Und der Flächenfraß ist in den vergangenen Jahren noch gestiegen, obwohl die Staatsregierung eigentlich im Landesplanungsgesetz fünf Hektar täglich als anzustrebende Richtgröße festgelegt hatte. Die Grünen haben nun - mit wissenschaftlicher Unterstützung - einen Plan vorgelegt, wie sie den Flächenverbrauch auf fünf Hektar reduzieren und trotzdem den Wohnungsbau unterstützen wollen.

Flächenverbrauch steigt weiter

Der Flächenverbrauch ist dem Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann schon lange ein Dorn im Auge. Die Grünen und mehrere Umweltverbände hatten deshalb schon einmal ein Volksbegehren initiiert, das dann aber der Verfassungsgerichtshof wegen Formfehlern kassiert hat. Doch der Flächenverbrauch geht weiter, er steigt sogar. Hartmann sagt, er erlebe, dass der Flächenverbrauch pro Tag seit Jahren nach oben gehe. Er wachse schneller als die Bevölkerung, so Hartmann. Das will er ändern.

Studie schlägt Alternativen zum Einfamilienhaus vor

Deshalb haben die Grünen beim Bayreuther Geographie-Professor Manfred Miosga eine Studie in Auftrag gegeben, wie sich flächensparender Wohnbau umsetzen lässt. Miosga fordert ein Umdenken in der Art und Weise, wie Wohnraum bereitgestellt wird, insbesondere in den ländlichen Räumen.

Er will weg von monotonen Einfamilienhaussiedlungen. Mit diesen sei das Flächensparziel nicht zu erreichen: Man brauche kompakteres Bauen, kommunikatives Bauen, vielleicht auch das eine oder andere gemeinschaftliche Wohnprojekt. Auf jeden Fall müsse das Bauen wesentlich flächensparender werden.

Nachverdichten und Leerstände nutzen

Tatsächlich geht aus der Studie hervor, dass nicht dort am meisten Fläche verbraucht wird, wo die Wohnungsnot am höchsten ist, sondern in Gemeinden mit weniger als 6.500 Einwohnern. Deshalb plädiert Ludwig Hartmann dafür, zuerst den Leerstand in den Ortskernen für den Wohnungsbau zu nutzen und dafür weniger Wohnbebauung am Ortsrand auszuweisen.

Hartmann will die Menschen unterstützen, die mitten im Ort anpacken, so dass der ganze Ort etwas davon hat. Und er fordert, dass Bayern den Flächenverbrauch gesetzlich halbiert und auf dem Land eine verbindliche Höchstgrenze von fünf Hektar pro Tag einhält.

Kommunen könnten gemeinsamen Wohnungsbau planen

Flächen sparsam zu nutzen bedeutet aus Hartmanns Sicht, Kommunen zur Zusammenarbeit anzuhalten, die Regionalplanung auch rechtlich zu stärken. Hartmann kann sich eine Art Regionalbudget vorstellen. Mehrere Kommunen könnten dann überlegen, was sie gemeinsam voranbringen wollen.

CSU: Kommunen können das am besten

Sandro Kirchner - in der CSU-Fraktion zuständig für Landesentwicklung - sieht in erster Linie, dass Bayerns Bevölkerung weiter wächst. Und für diese Menschen müsse man bauen, und dafür brauche man Flächen. Dabei setzt Kirchner auf die Kommunen: Die wüssten am besten, wie die Menschen wohnen und leben wollten. Darum ist er für Leitplanken, die Kommunen ermöglichen, für die Menschen vor Ort die beste und sinnvollste Entwicklung umzusetzen.

Laut Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist es nach wie vor Ziel der Staatsregierung, den Flächenverbrauch deutlich zu reduzieren. Deswegen seien verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden, mit denen die Kommunen vor Ort unterstützt würden. Angesichts des Wohnraummangels bleibt aus ihrer Sicht Bauen weiterhin das Gebot der Stunde.