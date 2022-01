Grüne fordern eigenes Antidiskriminierungsgesetz für Bayern

Hangwen Maierhofer ist 25 Jahre alt. Die junge Frau mit den langen, dunklen Haaren schreibt gerade ihre Masterarbeit in Soziologie, ihren Bachelor-Abschluss hat sie schon längst in der Tasche. Sie ist also Akademikerin.

Doch wenn es nach ihrer Grundschullehrerin gegangen wäre, wäre sie nicht einmal aufs Gymnasium gekommen, sagt Maierhofer. Trotz guter Noten in der Grundschule habe die Lehrerin ihren Eltern erklärt, sie könne und dürfe nicht aufs Gymnasium.

Diskriminierung in der Grundschule

Die Begründung: Hangwen Maierhofers Migrationsgeschichte – weil die Eltern keine Muttersprachler seien, könnten sie der Tochter am Gymnasium ja sowieso nicht helfen. Ihre Eltern hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt und es schließlich geschafft, sie am Gymnasium anzumelden, sagt Hangwen Maierhofer. Doch solche Diskriminationserfahrungen bleiben im Gedächtnis, meint sie. Ihre Eltern hätten ihr immer wieder gesagt, sie müsse mehr leisten als andere.

"Das hat mich bis heute, bis durch mein Studium und auch jetzt in der Arbeitswelt immer begleitet", sagt Maierhofer. Sie ist mittlerweile auch bei Agaby, der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns in Nürnberg beschäftigt. Maierhofer hat noch viele andere Diskriminationserfahrungen gemacht, erzählt sie. Vor allem in der Zeit, als sie ein Kopftuch getragen hat, einige Jahre waren das.

Antidiskriminierungsgesetz zielt vor allem auf staatliche Stellen

Wie kann man solche Vorfälle in Zukunft verhindern? Die Grünen im Bayerischen Landtag glauben: Mit einem bayerischen Antidiskriminierungsgesetz. Es gibt zwar bereits das Allgemeine Gleichstellungsgesetz auf Bundesebene, das Diskriminierung zum Beispiel wegen des Alters, des Geschlechts, der Hautfarbe oder der Herkunft verhindern soll.

Nur hat Gleichstellungsgesetz einen Nachteil, sagt die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel von den Grünen. Es gelte zwar zum Beispiel für private Firmen, aber nicht für staatliche Strukturen. Demirel erklärt: Bei rassistischen Vorfällen in Nachtclubs oder in der Gastronomie könne man vor Gericht ziehen. Bei Rassismus durch staatliche Stellen oder der Polizei sei das bisher nicht möglich. Das bayerische Gesetz soll diese Lücke schließen, ein ähnliches Gesetz gibt es beispielsweise bereits in Berlin.

Wie beweist man Diskriminierung?

Teil des Gesetzesentwurfs der Grünen: Die Betroffenen sollen die Diskriminierung nicht beweisen müssen – sondern nur glaubhaft machen müssen. Der Hintergrund, so Demirel: Oft stehe Aussage gegen Aussage, Zeugen gebe es nicht und die Behörde sei in einer Machtposition.

Doch genau daran, dass man Diskriminierung nicht mehr nachweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, stört sich die CSU. Ihr Landtagsabgeordneter Josef Schmid spricht von einer Verschlimmbesserung, von einem generellen Misstrauensbeweis gegen die Verwaltung. Diese müsse nämlich ein umfangreiches Verfahren anstrengen, um darzulegen, warum eine Person nicht diskriminiert wurde - nur auf eine nachdrückliche Behauptung hin. Außerdem gebe es bereits genug Gesetze und disziplinarrechtliche Vorschriften, um Diskriminierung durch Behörden zu verhindern, sagt Schmid. Er sieht keinen Handlungsbedarf.

Diskriminierung kein Einzelfall bei Migrationshintergrund

Hangwen Maierhofer von Agaby, die von Diskriminierung schon in der Grundschule erzählt, ist da ganz anderer Meinung. Es brauche ein bayerisches Antidiskriminierungsgesetz, sagt sie. Um zu wissen, dass man Rechte habe, um sich leichter durchsetzen zu können.

Denn ihre Geschichte sei nicht nur ein bedauerlicher Einzelfall: "Ich kenne keine einzige Person aus meinem persönlichen Umfeld, die auch Migrationsgeschichte hat, die keine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Sei es auf Alltagsebene, auf struktureller Ebene oder auf institutioneller Ebene."