Grüne fordern: "Coburger Mohr" soll kein Wahrzeichen mehr sein

In einem Antrag an den Stadtrat wollen die Grünen in Coburg fordern, dass der Begriff des Coburger Mohren aus dem Sprachgebrauch der Stadt verschwindet. Außerdem sollen Mohrenstraße, Mohrenbrücke und Mohrenweg umbenannt werden. Das haben die Grünen einer Mitteilung zufolge am Mittwochabend auf einer Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen.

Grüne: Stattdessen Mauritiusbrücke und Moritzstraße

Zur Begründung heißt es, dass sich Menschen mit dunkler Hautfarbe durch die Bezeichnung "Mohr" herabgewürdigt fühlen könnten. Durch die Umbenennungen würde die Stadt ihre Bereitschaft signalisieren, Missverständnisse auszuräumen. Weil der Coburger Mohr, der auch das Wappen der Stadt ziert, auf den heiligen Mauritius zurückgeht, schlagen die Grünen vor, künftig von der Mauritiusbrücke und der Moritzstraße zu sprechen.

Mauritius, ein Jahrhunderte alter Heiliger

Der heilige Mauritius gilt als einer der wichtigsten Heiligen des Heiligen Römischen Reichs. Bei dem Dargestellten soll es sich Historikern zufolge um den Führer einer römischen Legion aus Ägypten handeln. Er sei nicht schwarz gewesen, allerdings habe man ihn schon im Spätmittelalter mit dunkler Hautfarbe dargestellt. Ende des Dritten Jahrhunderts sei der Mann bei einem Kriegseinsatz in der Schweiz wegen seines christlichen Glaubens hingerichtet und als Märtyrer und später als Heiliger angerufen worden.

Landtag beschäftigt sich mit dem "Coburger Mohr"

In Coburg gab es in diesem Jahr bereits drei Petitionen, die sich mit dem Mohren im Stadtwappen beschäftigt haben. Eine richtete sich an den Innenausschuss des Bayerischen Landtags. Der bat die Stadt Coburg, das Für und Wider einer Änderung des Stadtwappens ergebnisoffen zu diskutieren.