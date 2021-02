Grüne fordern Aufklärung zu Corona-Fällen in Friedberg

Nach den Recherchen des Bayerischen Rundfunks über Vorwürfe gegen das Krankenhaus Friedberg im Zusammenhang mit mehreren Todesfällen bei Corona-Infizierten ist die Empörung auch bei den Grünen groß. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Partei im Bayerischen Landtag, Christina Haubrich, spricht von erschütternden Versäumnissen. Haubrich fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge.

Keine Entschuldigung für Gefährdung von Patienten und Personal

Gerade in Zeiten der Pandemie dürften Patienten und Klinikpersonal nicht durch Versäumnisse bei der Umsetzung von Hygienevorschriften in Gefahr gebracht werden. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte Haubrich dem Bayerischen Rundfunk. Die Folgen könnten nicht mehr rückgängig gemacht werden. Eine Erklärung der Verantwortlichen sei jetzt das Mindeste, sagt Haubrich.

Grüne: Verantwortung bei Klinikleitung, Gesundheitsamt und Landrat

Bestürzt äußerten sich Mitglieder der Grünen im Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg. Nicht in seinen ärgsten Albträumen hätte er mit einem solch tragischen Zwischenbericht der Task-Force zum Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg gerechnet, erklärte Stefan Lindauer, Kreisrat und Bundestagskandidat der Grünen Aichach-Friedberg. Die Berichterstattung zeige ganz klar große Verfehlungen bei der Klinikleitung, dem Gesundheitsamt, aber auch bei Landrat Klaus Metzger. "Uns fehlen schlichtweg die Worte“, so Lindauer.

Kreisrätin spricht von "unheiliger Allianz"

Von einer "unheiligen Allianz", die sich bei Treffen zwischen Gesundheitsamt und Klinikleitung gebildet habe, spricht die Kreisräten Claudia Eser-Schuberth. Die habe nicht zu einem Informationsaustausch mit den zuständigen Gremien und betroffenen Patienten beigetragen, kritisiert Eser-Schuberth. Dem Gesundheitsamt wirft sie vor, zu spät reagiert zu haben. Das Amt habe "keine transparente Informationspolitik betrieben und über Monate hinweg die Situation am Krankenhaus Friedberg gänzlich falsch eingeschätzt", moniert Eser-Schuberth.

BR-Recherchen decken Versäumnisse im Umgang mit Corona-Fällen auf

Der BR hatte auf Grundlage interner Dokumente unter anderem berichtet, dass im Krankenhaus Friedberg erst am 12. Januar dieses Jahres eine Dienstanweisung zum Umgang mit den Corona-Fällen in der Klinik herausgegeben wurde. Angehörige zweifeln zudem an der Trennung von Covid-positiven und nicht infizierten Patienten. Ein interner Zwischenbericht einer Task Force des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weist auf erhebliche Mängel bei der Überwachung von Corona-Infektionen hin, die im Zusammenhang mit Aufenthalten im Krankenhaus aufgetreten sind.