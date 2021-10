Grüne erweitern Klage gegen Polizeiaufgabengesetz

Sie hatten es schon im Juli angekündigt. Damals, als der Landtag wieder einmal eine Neufassung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) verabschiedet hat. Jetzt haben die Grünen auch die Erweiterung ihrer Klage gegen das Gesetz eingereicht. Das höchste bayerische Gericht muss nun über das PAG in seiner aktuellsten Form entscheiden.

Was ist das PAG?

Das bayerische Polizeiaufgabengesetz regelt die Kompetenzen der Polizei – wie sie mit Beschuldigten umzugehen hat, aber auch, was sie in bestimmten Einsatzsituationen darf. Seit 2017 wurde es mehrfach neu gefasst, die Änderungen sorgten jeweils für Kritik.

Umstritten waren unter anderem der Begriff der "drohenden Gefahr" – also, dass die Polizei in gewissen Fällen schon eingreifen kann, bevor die konkrete Gefahr einer Straftat besteht - sowie die Länge des Präventivgewahrsams – also, wie lange Menschen in Gewahrsam genommen werden dürfen, bei denen die Polizei befürchtet, dass sie eine Straftat begehen werden.

Bodycams in Wohnungen erlaubt

Außerdem wurden in einer Neufassung beispielsweise der Einsatz von Bodycams in Wohnungen erlaubt und die Durchsuchung von Computern und Speichermedien erleichtert – alles ebenfalls hochstrittig. Einige der ersten Änderungen sind durch weitere Neufassungen des Gesetzes faktisch wieder zurückgenommen worden. Momentan laufen mehrere Klagen unterschiedlicher Parteien gegen verschiedene Fassungen des PAG, sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht als auch vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof.

Streit um die "Zuverlässigkeitsüberprüfung"

Das PAG bleibe ein bürgerrechtlicher Alptraum, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Das bayerische Polizeigesetz werde seit über vier Jahren durch die CSU immer wieder und immer weiter verunstaltet.

In der aktuellen Fassung des Gesetzes aus dem Juli ist noch ein weiterer Streitpunkt dazugekommen: Die so genannte "Zuverlässigkeitsüberprüfung". Damit bekommt die Polizei das Recht, bei Anlässen, die mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden sind, Personen vorab genauer zu überprüfen.

Gefahr für Bürgerrechte?

Für die Grünen ist diese Vorschrift viel zu unbestimmt. "Es ist nicht klar, für welche Anlässe und welchen Personenkreis sie gilt und es ist auch nicht geregelt, welche Daten die Polizei bei welchen Stellen abfragen darf", so Katharina Schulze. Das stelle eine große Gefahr für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger dar.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU hat die Zuverlässigkeitsüberprüfung dagegen immer wieder verteidigt: Besucher oder Zuschauer von Veranstaltungen seien von den Überprüfungen nicht betroffen, es gehe stattdessen um Mitarbeiter und Dienstleister vor allem bei Großveranstaltungen wie Fußball-Europameisterschaften, so der Innenminister im Juni. Außerdem finde die Überprüfung nur mit der Zustimmung betroffener Mitarbeiter statt.