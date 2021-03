Gründonnerstag geschlossen? Supermarktbesitzer sind besorgt

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz - unter anderem auf einen strengen Oster-Lockdown - sorgen für Kritik. Auch bei Supermarktbetreibern in Niederbayern.

Appell an die Politik

Der Lebensmitteleinzelhandel appelliert an die Politik, die beschlossenen Regeln für Ostern zu überdenken. Vor allem geht es um die Absicht, am Gründonnerstag Märkte zu schließen. Hans-Jürgen Honner, Geschäftsleiter mehrerer Edeka-Märkte - unter anderem in Straubing - sagte dem BR: "Der Karsamstag ist der Tag mit dem meisten Umsatz und der höchsten Frequenz. Wenn am Gründonnerstag geschlossen ist, wird sich das Besucheraufkommen am Samstag erhöhen - dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können. Es werden lange Warteschlangen vor den Supermärkten entstehen." Wie andere Supermarkt-Geschäftsführer hat er Bedenken, wenn es darum geht, den Ansturm in der Osterwoche in den Griff zu bekommen: "Das Gegenteil muss der Fall sein: Statt die Öffnungszeiten zusammenzustauchen, müsste man sie erweitern, um alles zu entzerren."

Genaue Regeln noch unklar

Ähnlich sieht man die Situation bei Globus in Plattling. Wie Geschäftsleiter Dieter Reis dem BR sagte, zweifelt man dort an der Sinnhaftigkeit der Regel, den Lebensmitteleinzelhandel am Gründonnerstag zu schließen. Außerdem sei noch nicht klar, wer genau am Karsamstag öffnen dürfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte angekündigt, dass am Karsamstag der "Lebenseinzelhandel im engen Sinne" geöffnet habe. Er sei gespannt, was das genau heiße, so Reis. "Bedeutet das für uns, wir müssen die Non-Food-Bereiche wieder komplett sperren?"

Menschen nutzen Supermarkt inzwischen "zum Flanieren"

Der Globus-Geschäftsleiter fürchtet ebenfalls, dass am Karsamstag noch mehr Menschen zum Einkaufen kommen, als ohnehin schon. Laut Reis nutzen derzeit Menschen vor allem am Wochenende den Supermarkt auch, um zu flanieren. "Letzten Samstag haben wir bereits um 10.30 Uhr den Laden zum ersten Mal sperren müssen, weil bereits so viele Menschen da waren." Hinzu komme, dass bei der angekündigten Schließung am Gründonnerstag Supermärkte ihre Lieferungen umorganisieren müssen -und das sehr kurzfristig. "Wir brauchen am Gründonnerstag immer den meisten Fisch im Jahr. Der kommt um fünf Uhr morgens frisch bei uns an. Jetzt ist am Donnerstag zu - jetzt müssen wir alles umorganisieren auf Mittwoch. Aber ob der Zulieferer das so schnell umorganisieren kann? Das ist eine Herausforderung."

Handelsverband spricht von absurder Aktion

Der Bayerische Einzelhandel äußerte auch schon große Enttäuschung über die in der Nacht gefassten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Pandemie-Bekämpfung. Der "Knallhart-Lockdown" über Ostern sei eine völlig absurde und überflüssige Aktion, sagte beispielsweise Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern im BR.