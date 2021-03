Gründerzentrum: ein kleines "Silicon Valley" in Leipheim

"Vor ein paar Monaten haben wir noch vom Küchentisch aus gearbeitet", sagt Michael Niederwieser. Er ist Mitgründer von Taxamedia, einem Unternehmen, das Bildschirme in Taxis verbaut, um darauf Werbeanzeigen abzuspielen. "Jetzt können wir nicht nur Kunden in Geschäftsräumen empfangen, sondern auch eine komplette Infrastruktur nutzen."

Im Areal Digital steht ein Lagerraum zur Verfügung, in dem der Gründer seine Displays lagern kann. 800 Quadratmeter groß ist das Zentrum auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Leipheim, das nun – so die Hoffnung des Landkreises Günzburg – viele Gründerinnen und Gründer nutzen können.

Mehr Startups außerhalb der Großstädte

"Wir haben in der Region zwar viel produzierendes Gewerbe", sagt Günzburgs Landrat Hans Reichhart. "In digitalen Geschäftsfeldern liegen aber noch Chancen." Reichhart möchte, dass Start-Ups sich auch in Leipheim ansiedeln. Denn allzu oft bleiben Firmengründer nach ihrem Studium in der Großstadt. "Dabei können wir ihnen mit dem neuen Zentrum ähnliche Voraussetzungen bieten", sagt Reichhart. "Und die Mieten sind hier auch deutlich günstiger."

1,25 Millionen Euro gibt der Landkreis für das Areal Digital, dieselbe Summe kommt vom Freistaat. Reichhart hofft, dass sich aus den Nachwuchsfirmen das eine oder andere gesunde mittelständische Unternehmen entwickeln kann, das dann auch wieder Arbeitsplätze schafft. Ein ganzes Netzwerk soll den Start-Ups unter die Arme greifen.

Banken aus der Region kümmern sich um die Finanzierung

"Wir konnten Partner wie die Hochschule in Neu-Ulm gewinnen und mehrere erfolgreiche Firmen", sagt Alexander Koch, Netzmanager von Areal Digital. Auch Banken aus der Region beteiligen sich und kümmern sich um die Finanzierung. 31 Gründer finden in dem neuen Zentrum Platz, Voraussetzung ist ein digitales Geschäftsmodell. Die Nachwuchsunternehmer können sich über Seminare laufend fortbilden und lernen, wie man sich mittels Social-Media-Kanälen vermarktet oder einen erfolgreichen Businessplan erstellt.

Michael Niederwieser jedenfalls ist vom Konzept begeistert: "Neben der ganzen Unterstützung ist es auch wesentlich günstiger, als wenn wir uns normale Büroräume genommen hätten." Studierende können sich bereits ab 50 Euro pro Monat einmieten, der Normaltarif startet bei 100 Euro.