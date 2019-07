Gründerzeit - wie das heutige Bayern entstanden ist

Das Jahr des Herrn 488. Aus Bayern kommen apokalyptische Nachrichten. Der Germanenfürst Odoaker lässt das Land evakuieren! Er befiehlt "allen Romanen, nach Italien auszuwandern. Und wie aus dem Hause der ägyptischen Knechtschaft, so wurden damals alle Bewohner aus der tagtäglich sich wiederholenden Ausplünderung durch die Barbaren herausgeführt."

Dies ist für lange Zeit die letzte schriftliche Nachricht, die uns aus dem Bayern an der Schwelle zum Mittelalter erreicht. Das offizielle Rom, die romanische Oberschicht, zieht aus Bayern ab und hinterlässt das Land in einem historischen Dunkel - das die Forscher inzwischen aber immer besser durchdringen können. Dank der Erfolge der Archäologie!

Bauboom offenbart frühmittelalterliche Siedlungen

"Also, so dunkel ist es nicht mehr," sagt Jochen Haberstroh, Archäologe vom Landesamt für Denkmalpflege, über das 6. Jahrhundert nach Christus. Und das liegt am heutigen Bauboom, vor allem rund um München. Aschheim, Poing, Maisach, Eching, Altenerding, Freiham – hier und an vielen weiteren Orten waren die Archäologen in den letzten 30 Jahren zu Rettungsgrabungen gezwungen. Und haben Siedlungen des frühmittelalterlichen Bayerns freigelegt.

Und diese großen Flächen sind ganz anders als irgendwelche punktuellen Ausschnitte geeignet, einen räumlichen Überblick zu gewinnen in die Organisation einer Siedlung.

"Wenn ich nur zehn Quadratmeter ausgrabe, weiß ich gar nicht, in welchem Haus ich mich befinde. Aber wir können an verschiedenen Stellen auch die Organisation der Siedlungen selber nachzeichnen. Und das ist das wirklich neue." Jochen Haberstroh, Archäologe

Siedlungen sind ungewöhnlich groß

Was die Archäologen verblüfft hat: Wie groß die Dörfer sind, die gehäuft nach 550 angelegt wurden.

"Die frühmittelalterlichen Siedlungsflächen sind in aller Regel größer als das, was da im 19. Jahrhundert auf den Karten zu sehen ist. Das zeigt schon: es ist richtig was passiert Mitte des 6. Jahrhunderts. Man brauchte Leute, die siedeln und das Land bewirtschaften. Das war ein großer Impuls." Jochen Haberstroh

Mitte des 6. Jahrhunderts: Bayerische Gründerzeit

Die bayerische "Gründerzeit" nennen das der Archäologe Haberstroh und die Historikerin Irmtraut Heitmeier. Unter diesem Titel haben sie jetzt ein dickes Buch herausgegeben, das die Forschung zusammenfasst.

"Was wir feststellen, ist Mitte des 6. Jahrhunderts ein solcher Wandel, ein solcher Aufbruch l in der Siedlungslandschaft, in der Organisation des Landes, dass man das einfach als Gründerzeit bezeichnen kann." Historikerin Irmtraut Heitmeier

Vom Gutshof zur dörflichen Siedlung

Die Zeit der Villa Rustica, des römischen Gutshofs, ist abgelaufen. Die neuen Formen waren diese Gruppensiedlungen, die wir als Dörfer oder Weiler bezeichnen. Jetzt werden die Dörfer gegründet, die es bis heute gibt. Und auch neue Straßen gebahnt, abseits des römischen Wegenetzes.

Der ländliche Süden Bayerns bekommt gleichsam die geographische Grundform, die bis heute gilt. Und all das passiert, ohne schriftliche Quellen zu hinterlassen. Historikerin Irmtraut Heitmeier sieht in den vielen Ortsgründungen eine planvolle Besiedlung des Landes durch die fränkischen Merowinger, die in dieser Zeit die Oberherrschaft über Bayern erlangten.

"Das ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man sieht, dass das nun der südöstliche Grenzraum des Merowingerreichs war. Und den hat man nicht sich selbst überlassen können, sondern der hat militärisch und von der landwirtschaftlichen Produktion her funktionieren müssen. Und das muss der Grund für diesen neuen Plan gewesen sein." Irmtraut Heitmeier

Hinter der Gründung von Bayern in seiner heutigen Form stand also ein Plan von Franken – das ist eine besondere Pointe.