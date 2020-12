Gründer-Idee in Würzburg: ein inklusives Café "ohne Grenzen"

Das Würzburger Projekt "Senza Limiti – Café Grenzenlos" hat per Internet-Crowdfunding mehr als 25.000 Euro Startkapital für ein inklusives Café gesammelt. Wie Initiator Steven Henze dem BR gesagt hat, sei damit das erste Fundraising-Ziel auf der Gründer-Plattform "Startnext" erreicht worden, bereits zehn Tage vor Ablauf der Frist. Rund 290 Unterstützer haben bisher Geldbeträge gespendet. Er selbst habe nicht mit einem so großen Zuspruch gerechnet und sei überglücklich, so Henze.

Menschen mit Beeinträchtigungen auf Arbeitsmarkt voranbringen

Das Ziel des studierten Sozialpädagogen ist es, im Sommer 2021 ein barrierefreies Café in der Würzburger Innenstadt zu eröffnen, wo Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten können. Mit dem Café will Steven Henze die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung auf dem Arbeitsmarkt und "in der Mitte der Gesellschaft" voranbringen, wie er sagt. Die 25.000 Euro fließen in die Gründung einer Gemeinnützigen Sozialorganisation (gGmbH), die für kommenden Februar geplant ist. Ein Teil soll auch in die Mietkosten des künftigen Cafés investiert werden.

Auf der Suche nach einem Ladenlokal für das "Senza Limiti"

Derzeit ist Steven Henze auf der Suche nach einem möglichst zentral gelegenen Ladenlokal in Würzburg. Laut eigener Aussage hat er bereits einige Objekte in Aussicht. Das Geldsammeln im Internet geht unterdessen weiter. Als nächstes Ziel ist nun die 35.000 Euro-Marke ausgegeben. Das zusätzliche Geld will Henze dann in ein Wirtschaftsgutachten investieren. Dieses Gutachten soll es ermöglichen, später Fördermaßnahmen bei Trägern wie der "Aktion Mensch" zu beantragen.

Kontakt mit Mainfränkischen Werkstätten

Außerdem ist Steven Henze bereits in Kontakt mit der Jobvermittlung der Mainfränkischen Werkstätten, die ihrerseits bemüht ist, Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt zu bringen. Er bekomme aber auch schon private Anfragen für eine Mitarbeit in dem inklusiven Café. Die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung sollen von Fachpersonal geschult und unterstützt werden.

Initiator Steven Henze setzt alles auf eine Karte

Steven Henze selbst setzt mit dem Jahr 2021 alles auf eine Karte. Seinen Vertrag als Migrationsberater bei einem kirchlichen Träger hat der Sozialpädagoge nicht verlängert, um sich ab Januar ausschließlich dem Projekt "Senza Limiti" zu widmen. Der 30-Jährige kommt aus einer Gastronomenfamilie und hat die letzten Jahre in Würzburg und Italien verbracht, wo er für verschiedene Sozialorganisationen tätig war.