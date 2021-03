Gründen in der Krise - Frauen werden Unternehmerinnen

Anna Meyer ist 27 Jahre alt und baut gerade ein altes Restaurant zu einer Event-Location in Plattling im Landkreis Deggendorf um. Hier sollen Taufen, Geburtstage oder Grillpartys stattfinden. Ausgerüstet mit Pinsel und Malereimer gibt sie den Wänden im ehemaligen Restaurant gerade den letzten Feinschliff. Noch in diesem Monat soll ihre "Event[feel]falt" fertig werden. Meyer hat sich in der Krise ein kleines Unternehmen aufgebaut und damit einen Lebenstraum erfüllt, auf den sie hingearbeitet hat. Sie hat nebenher Eventmanagement studiert und stieß dann auf die Lokalität, die im vergangenen Jahr geschlossen hatte.

"Ich habe schon seit über zehn Jahren in der Gastronomie gearbeitet, war dafür auch im Ausland. Gastro war schon immer meine Leidenschaft – und jetzt probiere ich das selber." Anna Meyer, Gründerin

Pandemie: "Die Leute wollen danach wieder feiern"

Die Pandemie hat der jungen Frau den letzten Antrieb gegeben, ihren Traum zu erfüllen. Meyer arbeitet nebenbei noch in einem Büro, sodass sie abgesichert ist. Die Krise hat gezeigt, dass die Gastronomie zu kämpfen hat. Für die 27-Jährige ist aber klar, dass ihre Event-Location nach der Pandemie Erfolg haben wird: "Ich denke, dass die Leute danach wieder raus wollen, feiern wollen, Geselligkeit haben wollen – da bin ich dann da. Dass man sich ganz individuell schöne Abende machen kann."