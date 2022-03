Grün und günstig wohnen: Projekt in Röttenbach zeigt, wie's geht

Grün und günstig wohnen – das Zukunftsprojekt in Röttenbach bei Erlangen entsteht direkt neben dem Friedhof der Gemeinde. Unter einem künftigen Urnenfeld soll ein großer Energiespeicher gebaut werden, erläutert Bürgermeister Ludwig Wahl (FW). Nur durch eine kleine Straße getrennt, ist der Rohbau des neuen Wohnblocks zu sehen. Auf dessen Dach kommen Solarzellen. Mit deren Energie wird dann der Speicher unter dem Friedhof aufgeheizt. Das Energiekonzept ist ein zentraler Punkt des innovativen und sozialen Bauprojekts. Die Mieten werden künftig bei fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter liegen.

Gemeinde Röttenbach will Flächen sparen

Weil der Speicher unter einen Teil des Friedhofs ausgelagert ist, kann die Gemeinde das Baugrundstück in der Ortsmitte maximal ausnutzen, sagt der Bürgermeister. "Wir haben uns vorgenommen, möglichst wenig Fläche für das Gebäude zu verbrauchen." Der Friedhof ist nur wenige Meter entfernt. Über dem unterirdischen Speicher sei ausreichend Platz für das Urnenfeld, das hier vorgesehen ist, sagt Wahl.

Dach wird zu einer Blühwiese

Der Rohbau ist fertig. Aus den Decken hängen dicke Kabelstränge, in Bodenschächten sind gut isolierte Leitungen zu sehen. Insgesamt entstehen hier dreizehn Miet-Wohnungen. Sie sind zwei bis vier Zimmer groß. Gebaut wird nach den neuesten ökologischen Standards. Gut gedämmt, geheizt wird ohne fossile Brennstoffe. Der Bürgermeister ist beim Rundgang inzwischen auf dem Flachdach angekommen. Die Arbeiter verlegen gerade Spezialfolie und dichten sie mit Gasbrennern ab.

Das Dach wird begrünt, hier sollen künftig Blumen für Bienen blühen. Bei den Planungen war "der ökologische Wert des Gebäudes zentral", erläutert Wahl. "Wir wollen größtmöglich energieautark sein." Außerdem legten die Planer Wert darauf, dass sich der Wohnblock in die Umgebung einfügt. Vom Dach sieht man die Weiherkette und den Grüngürtel, der sich durch den Ort zieht.

Günstiger Wohnraum im Erlanger Speckgürtel

Das klingt alles nach hohen Preisen. Doch die Gemeinde legte bei der Planung den Fokus darauf, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Denn auch im Erlanger Umland, im sogenannten Speckgürtel, ist Wohnraum knapp und teuer. Viele Erlanger ziehen ins Umland und pendeln zum Arbeiten in die Stadt, weil es dort zu wenig Wohnraum gibt. Um den Bedarf zu decken, hat Röttenbach gemeinsam mit anderen Gemeinden und der städtischen GEWOBau aus Erlangen die Wohnungsbaugesellschaft GEWOLand gegründet.

Fördergelder für bezahlbaren Wohnraum

Die GEWOLand ist einer der Gründe für die günstigen Mieten, die es hier künftig geben soll. Die Gemeinden bringen Grundstücke in die Gesellschaft ein, erklärt der Bürgermeister. Vom Freistaat gibt es Fördergelder. All das macht sich bei den Mieten bemerkbar. "Wir brauchen bezahlbare Wohnungen, für unsere Röttenbacherinnen und Röttenbacher oder eben für Bürger aus den Nachbargemeinden", sagt Wahl.

Günstiger als die ortsübliche Vergleichsmiete

Deshalb habe sich die Gemeinde für das Modell der einkommensorientierten Förderung (EOF) entschieden. Das heißt, dass auch der Freistaat die Mieter bezuschusst. Drei Euro gibt es pro Quadratmeter, erklärt Gernot Küchler, der Geschäftsführer der GEWOLand. Die Mieten für die neuen Wohnungen werden also bei günstigen fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter liegen, je nach Verdienst des Mieters. Die Vergleichsmiete für freifinanzierte Wohnungen liegt nach Küchlers Worten in Röttenbach bei rund 13 Euro.

Das EOF-Modell sieht bestimmte Obergrenzen beim Verdienst der Mieter vor. Doch die sind so hoch, dass viele Normalverdiener Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben. "Hier geht es um die Erzieherin oder den Polizeibeamten", sagt Küchler. Er steht in einer der Vier-Zimmer-Wohnungen im neuen Wohnblock und rechnet es am Beispiel einer fünfköpfigen Familie vor. "Die können mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 100.000 Euro im Jahr in den Genuss der einkommensorientierten Förderung kommen."

Fünfzig Interessenten stehen auf der Liste

Der Rohbau im Röttenbacher Ortszentrum ist fast fertig. Die Liste der Interessenten ist lang. Fünfzig mögliche Mieter haben sich schon vormerken lassen. In den kommenden Monaten wird entschieden, wer die Voraussetzungen erfüllt und einziehen darf.